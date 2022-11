Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous n'avez certainement pas manqué la présentation du nouveau SUV 100 % électrique de Volvo, l'EX90, un modèle dont le lancement est prévu pour la fin de l'année 2023.

Cette même année, un autre SUV électrique sera présenté chez Volvo, un modèle que la firme suédoise a officialisé à demi-mot avec une image assez énigmatique. À la fin de la présentation du EX90, à côté du grand SUV, on peut apercevoir un autre SUV, plus petit, présenté de 3/4 arrière et caché dans la pénombre.

Volvo EX90

Un "baby" EX90

Comme vous pouvez le constater, on ne voit que les optiques pour le moment, des optiques dont le design est très proche de celui du EX90. La partie supérieure est verticale, tandis que la partie inférieure possède un dessin en forme de "C".

Il s'agira sans doute d'un SUV de segment C ou D, c'est-à-dire avec une longueur comprise entre 4,40 mètres et 4,70 mètres. Celui que l'on appelle déjà Volvo EX30 devrait partager sa plateforme SEA avec la Smart #1, produite en Chine par Geely, le géant chinois qui possède également Volvo.

Si la plateforme devrait être commune, le reste ne le sera pas. Volvo utilisera ses propres technologies, à commencer par la partie infodivertissement développée avec Google et présentée notamment sur l'EX90.

La Smart #1, celle qui pourrait partager sa plateforme avec la future Volvo EX30

Et s'il s'agissait du remplaçant du XC60 ?

Cette nouvelle nomenclature chez Volvo sème le trouble, puisque la firme suédoise travaille également sur le remplacement du XC60. Certaines rumeurs évoquent plutôt l'arrivée d'un EX60 avant l'EX30. Celui-ci pourrait arriver l'année prochaine et devrait cohabiter quelque temps avec le XC60 avant de le remplacer complètement.

Nos dernières informations faisaient état d'une nouvelle génération prévue pour 2025, mais la stratégie de la marque pourrait aussi avoir changé, d'autant plus qu'une présentation en 2023 ne veut pas forcément dire une commercialisation cette même année.