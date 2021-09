L'autonomie des hybrides rechargeables chez Volvo augmente. Les gammes 60 et 90 ont reçu de nouveaux groupes motopropulseurs dotés de batteries plus puissantes afin d'améliorer assez significativement l'autonomie électrique. Ces nouvelles variantes peuvent désormais parcourir jusqu'à 90 kilomètres sans émettre la moindre émission.

Plus de capacité de batterie, moins d'émissions

Les nouveaux groupes motopropulseurs hybrides de Volvo promettent donc une valeur deux fois supérieure à celle de leurs prédécesseurs. Cette mise à niveau a été rendue possible par une nouvelle batterie dotée d'une troisième rangée de cellules. La capacité énergétique est ainsi passée de 11,6 kWh à 18,8 kWh, alimentant ainsi un moteur électrique arrière plus puissant délivrant désormais 145 chevaux.

Sur les modèles Recharge T6, la puissance combinée atteint 350 chevaux (contre 341 chevaux pour la version précédente), tandis que sur les variantes Recharge T8, la puissance cumulée passe à 455 chevaux contre 392 chevaux auparavant. En outre, parmi les autres mises à jour au sein de la gamme, Volvo a ajouté la conduite "à une seule pédale" grâce à un freinage régénératif plus puissant permettant de se passer de la pédale de frein dans 90 % des cas.

Moteur et transmission revus

Selon les enquêtes menées par Volvo en interne, le client moyen parcourt moins de 50 kilomètres par jour. Avec ces nouvelles autonomies affichées, au quotidien, l'immense majorité des clients rouleront uniquement en électrique, si la batterie est rechargée régulièrement.

Outre la réduction de l'impact environnemental, les améliorations se traduisent aussi par une augmentation des performances et une utilisation plus efficace du système de transmission intégrale. Le moteur essence turbo de la version T8 a également été optimisé, avec plus de puissance à bas régime. Ces nouveaux groupes motopropulseurs seront bientôt introduits au sein des Volvo S60, V60, XC60, S90, V90 et XC90 Recharge.