Déjà quatre ans que le Volvo XC60 est au catalogue. Il est donc tout naturel que la seconde génération du SUV passe par la case restylage en ce début 2021. Surtout que le XC60 est le modèle le plus vendu du constructeur suédois depuis 2009 ! D'ailleurs on devrait dire "mise à jour" plutôt que "restylage" puisqu'il s'agit d'une série de petites retouches esthétiques mais surtout de mises à jour technologiques.

Le SUV peut désormais compter sur un système d'info-divertissement avec le système d'exploitation Android et les Google Apps déjà installées. Une grande attention a également été accordée aux systèmes d'aide à la conduite si chers à Volvo et à sa volonté d'offrir les voitures les plus sûres du marché.

Nouveau look, mêmes moteurs

Le XC60 "millésime 2022" est également disponible avec une gamme de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes en alliage. Le restylage du SUV s'est concentré sur de petits détails notamment au niveau des pare-chocs et des phares à LED. À noter que les feux arrière ont désormais un aspect teinté.

Dans la cabine, vous pouvez choisir une nouvelle sellerie (qui n'est plus en cuir) avec différentes possibilités de personnalisation.

En ce qui concerne les moteurs, Volvo n'a pas encore publié d'informations officielles. L'hybride rechargeable essence devrait cependant être confirmé. Dans la liste, nous trouverons donc le T6 Recharge 340 ch et le T8 Polestar 405 ch essence versions B4 et B5 (197 et 250 ch).

Le sort des variantes diesel B4 et B5 (197 et 235 ch), toutes avec hybridation légère, n'est pas encore clair.

Connectivité et sécurité

Le Pack Digital Connect de services numériques comprend l'accès aux services et aux applications de Google, notamment l'assistant Google, Google Maps et une série d'applications téléchargeables via Google Play.

Volvo a été la première entreprise à s'associer à Google pour développer un système d'info-divertissement tout Android. L'accord entre les parties a également apporté la technologie de Google au XC40 Recharge électrique.

Au-delà de la connectivité, il y a aussi la sécurité de conduite. L'équipement du XC60 comprend la dernière mise à jour des systèmes ADAS, c'est-à-dire une série de capteurs, de radars et de caméras capables de détecter les obstacles et d'alerter le conducteur.

Dans l'équipement du XC60, on trouve donc le freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons et le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance de conduite intelligente qui gère l'arrêt complet et le redémarrage en cas de ralentissement sur l'autoroute ou aux feux de signalisation.

En attendant les prix

Pour le moment, les prix de ce Volvo XC60 restylé n'ont pas été révélés. On sait en revanche que les débuts de production de ce millésime 2022 sont prévus pour le mois de mai 2021.