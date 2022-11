Volvo a été l'un des premiers constructeurs automobiles à annoncer son intention de passer des véhicules à moteur à combustion interne aux véhicules électriques, en se fixant pour objectif de ne vendre que des modèles alimentés par des batteries après 2030.

Actuellement, le constructeur suédois (propriété de la société chinoise Geely) ne propose que deux véhicules électriques dans sa gamme, la C40 et la XC40. Mais voici que la firme suédoise a dévoilé aujourd'hui son premier modèle électrique sur mesure, l'EX90.

Le constructeur présente l'EX90 comme le remplaçant direct (mais électrique) du XC90, qui connaît un grand succès, en lui offrant de nombreux traits et qualités identiques, mais aussi une infusion spectaculaire de nouvelles technologies et de nouveaux designs. En termes d'apparence, le lien avec le XC90 est évident, surtout en ce qui concerne la forme générale du véhicule vu de côté.

À l'avant, Volvo a décidé de ne pas s'embarrasser d'une fausse calandre, préférant laisser la zone aussi simple que possible, avec le logo de la société fièrement affiché au milieu. Le minimalisme imprègne l'ensemble du design, mais les phares ont une allure spéciale et ils sont également très avancés - le communiqué de presse accompagnant la présentation ne détaille pas leur fonctionnement, mais une photo dans la galerie montre de quoi ils sont faits.

À l'arrière, le EX90 est indubitablement une Volvo, avec la signature lumineuse familière. Il est intéressant de noter que les sections verticales des phares ne sont plus reliées à la partie inférieure, ce qui marque un léger changement par rapport au look que presque toutes les Volvo ont eu au cours de la dernière décennie.

Nous avons déjà vu le tableau de bord ultra-minimaliste du EX90, mais nous pouvons maintenant le voir dans le contexte du reste de l'intérieur, et tout comme l'extérieur, il semble être une évolution de ce que Volvo a fait ces dernières années. Même en cachant la marque, il serait difficile de ne pas y voir une Volvo !

Le point central est l'écran d'infodivertissement de 14,5 pouces vertical, où sont concentrées toutes les fonctions du véhicule. Il semble même que Volvo ait déplacé le bouton d'avertissement des feux de détresse vers l'écran, puisqu'il apparaît sur la barre inférieure et nulle part ailleurs sous forme physique. Jim Rowan, PDG de Volvo :

Le Volvo EX90 est notre vision d'un grand SUV familial à l'ère de l'électricité. Née électrique et définie par logiciel, elle démontre ce que les futures voitures Volvo représenteront en termes de sécurité, de technologie, de durabilité, de design et de création d'une expérience plus personnelle pour chaque client.

Et voici la fiche technique des versions du Volvo EX90 :

Volvo EX90 Recharge Twin Volvo EX90 Recharge Twin Performance Batterie 107 kWh 107 kWh Puissance 300 kW / 408 chevaux 380 kW / 517 chevaux Couple 770 Nm 910 Nm 0 à 100 km/h - 4,9 secondes Prix 107 900 € 113 100 €

Le SUV sera doté de certaines des aides à la conduite et à la sécurité les plus avancées au monde, du système Plug and Charge (qui vous permet de vous brancher sur des chargeurs compatibles avec ce système et tout est pris en charge automatiquement) et d'une application mobile avancée qui permettra à l'utilisateur de contrôler plus de paramètres que jamais.

Il est également doté d'un système de charge bidirectionnel, ce qui signifie que vous pourrez utiliser le véhicule pour alimenter des appareils et même votre maison. Le fabricant note qu'il ne proposera pas cette fonctionnalité sur tous les marchés, mais nous présumons que l'Europe et les États-Unis l'auront. L'EX90 dispose également d'une capacité Internet 5G, qui aide l'infodivertissement à fonctionner de manière fluide et à paraître fluide, permettant un streaming quasi instantané là où la 5G est disponible.