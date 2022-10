Plus que quelques jours avant que le Volvo EX90 ne fasse ses débuts. Le tout nouveau SUV électrique de la taille d'un XC90 ne se contentera pas d'être zéro émission, mais mettra également l'accent sur la sécurité - conformément à la tradition de l'entreprise - et la technologie de pointe.

Une technologie qui consistera en un nouveau système d'infodivertissement et un nouveau tableau de bord numérique. Autant d'éléments qui sont présentés dans une nouvelle vidéo qui illustre une partie de son fonctionnement et nous donne un premier aperçu de l'intérieur du prochain SUV Volvo.

Un minimalisme impressionnant

Lors de sa présentation en 2015, la deuxième génération du Volvo XC90 a été celle qui a lancé le nouveau style de la société suédoise, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est maintenant au tour de son héritier électrique d'apporter le plein de nouveautés en réinterprétant l'intérieur actuel avec encore un peu plus de minimalisme. Chez Volvo, on appelle cela "ajouter en soustrayant".

En effet, l'écran central reste vertical, mais plus grand et non plus placé entre les deux grandes bouches d'aération mais en porte-à-faux, donnant l'impression d'une tablette posée sur le tableau de bord. Le même sentiment se dégage du tableau de bord numérique, posé directement sur la colonne de direction et aux proportions très particulières : particulièrement bas et long.

L'approche minimaliste ne se situe pas seulement au niveau du matériel mais aussi au niveau du logiciel (basé sur Android Automotive), avec des écrans qui ne sont pas du tout encombrés d'informations et des graphiques qui font écho à ceux des tablettes modernes.

Il n'y a pas de tunnel central, mais puisqu'il s'agit d'un SUV 100% électrique basé sur une plateforme dédiée, on peut s'attendre à un espace important avec des compartiments de rangement de grande capacité et des lignes extrêmement épurées, avec très peu de boutons physiques.

L'info-divertissement au service de la sécurité

Comme nous l'avons mentionné, l'un des points forts du Volvo EX90 sera la sécurité. Et le système d'infodivertissement jouera également un rôle clé, offrant le moins de distractions possible en se préparant à l'avance à proposer des commandes et des écrans adaptés à la situation. En effet, si vous parlez au téléphone, le moniteur central affichera différentes icônes, comme celle permettant d'interrompre l'appel, tandis que si vous écoutez de la musique, il y aura des commandes pour faire avancer ou reculer le morceau, etc.

D'autres écrans apparaîtront sur le tableau de bord numérique, dont un consacré à la conduite assistée (aujourd'hui) et à la conduite autonome (demain), avec une représentation graphique de tout ce qui entoure la voiture.

Les premières images de l'intérieur du Volvo EX90 nous donnent également un aperçu du style extérieur du SUV électrique qui, au moins à l'arrière, ressemble beaucoup au Recharge Concept présenté il y a quelque temps et qui a servi de base à notre reconstruction informatique.

Le look est très différent de celui du XC90, avec des feux arrière beaucoup plus fins et semblant "épouser" le hayon en bas. Dans tous les cas, rendez-vous le 9 novembre prochain afin de découvrir ce Volvo EX90 en entier !