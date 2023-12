Nous sommes en 1954 et Alfa Romeo lance la série Romeo, mieux connue sous le nom d'Autotutto. Il s'agit de ce que nous appellerions aujourd'hui un van. Il est resté sur le marché jusqu'en 1966 (Romeo 3), entre-temps vendu dans diverses configurations. Aujourd'hui, l'Autotutto pourrait devenir électrique et se proposer comme un van suréquipé.

Compte tenu des nouvelles tendances qui arrivent surtout de l'Est et qui relancent le segment des minivans, l'hypothèse de relancer le projet a probablement traversé l'esprit de Alejandro Mesonero-Romanos (responsable du design chez Alfa Romeo) qui, il y a quelques mois, parlant de l'Autotutto au magazine Autocar, laissait échapper : "Il était beau, et il ne serait pas surprenant qu'il revienne un jour, ce n'est pas une idée si folle que ça."

Un van avec du caractère

Nous ne pouvions donc pas laisser passer l'occasion d'imaginer ce que pourrait être l'Autotutto aujourd'hui et, avec notre rendu exclusif, nous sommes allés un peu plus loin dans l'exploration des lignes qui caractériseraient sa personnalité. Il s'agit toujours d'une fourgonnette, donc la fantaisie et la rationalité des espaces doivent trouver leur équilibre, surtout dans la carrosserie du véhicule, tandis qu'à l'avant on peut oser un peu plus.

Nouveau Alfa Romeo Autotutto, le rendu de Motor1.com

Dans notre rendu, les caractéristiques stylistiques du groupe Stellantis dans le thème des fourgonnettes n'ont pas complètement disparu, mais sont intégrées à celles de la marque Alfa Romeo, enrichies par les nouvelles tendances qui veulent des vans avec un nez large et surélevé, caractérisé par une imposante calandre complètement verticale sur laquelle, dans notre cas, se trouve l'emblématique calandre triangulaire Alfa Romeo transformée en losange.

Alfa Romeo 'Autotutto' Romeo 2 (1961)

Électrique et sportive

S'agissant d'un véhicule électrique, la calandre elle-même perd une grande partie de sa fonction radiante et se prête donc davantage à des fonctions "décoratives" et aérodynamiques. Un petit héritage de l'esprit de famille des fourgonnettes Stellantis se trouve dans le logement des feux antibrouillard verticaux et des feux de route. La forme des feux et leur positionnement, en revanche, font écho à une évolution possible de la face avant d'Alfa Romeo, déjà envisagée pour la Giulia et la Stelvio.

Les lignes arrondies et biseautées des autres vans du Groupe ont été préférées aux angles, tant à l'avant que sur le reste de la carrosserie, où le grand vitrage latéral foncé contraste avec le choix de la peinture blanche. Plus sportif que luxueux, du moins dans son aspect extérieur, le nouvel Alfa Romeo Autotutto, dont on imagine qu'il rompt un peu avec la tendance du Groupe à donner plus de place à l'esprit "racing" d'Alfa Romeo.