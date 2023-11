La nouvelle Alfa Romeo Giulia, qui sera dévoilée en 2025, sera 100% électrique, développera jusqu'à 1 000 ch et aura un design moins traditionnel que celui de la berline actuelle. Telles sont les prévisions faites ces derniers mois par le PDG Jean-Philippe Imparato, mais savons-nous vraiment quelle sera la forme finale de la Giulia de troisième génération, la première à être exclusivement électrique ?

Pour répondre à cette question difficile, nous avons voulu créer un rendu exclusif de la nouvelle Alfa Romeo Giulia, en partant des nombreuses rumeurs qui la décrivent comme une berline/break élégante et sportive.

Découvrons son style et rassemblons toutes les informations disponibles sur les moteurs, la puissance et l'autonomie.

Une cinq portes longue, basse et sportive

Pour le rendu de la nouvelle Alfa Romeo Giulia, nous avons choisi une carrosserie cinq portes longue, basse et profilée, à mi-chemin entre un crossover et un break, un peu comme ce que Stellantis a déjà proposé pour les Peugeot 408 et Citroën C5 X.

En réalité, la Giulia électrique part de ce schéma de base, en profitant de la nouvelle plateforme STLA Large, mais elle prend le chemin de l'originalité et de la sportivité avec de nouvelles solutions stylistiques qui la distinguent clairement des modèles français susmentionnés.

En particulier, l'avant de la nouvelle Giulia est caractérisé par une calandre "pleine" en forme de losange, des feux diurnes horizontaux élancés au sommet et des groupes de feux principaux disposés verticalement aux extrémités du pare-chocs.

L'avant plat, mais plus pointu que sur le nouveau Stelvio, est complété par un capot en forme de Y, comme sur la 33 Stradale. Les flancs sont lisses et sans nervures, encore plus "propres" que ceux de la Peugeot 408 et dotés de poignées électriques escamotables.

Style inhabituel pour l'arrière

Derrière, on remarque les lignes inclinées du montant et de la lunette arrière qui mélangent des formes arrondies et carrées. Les blocs optiques à LED forment une ligne lumineuse continue sur le hayon et séparent visuellement la partie supérieure plus arrondie de la partie inférieure plus plate et verticale.

Alfa Romeo Giulia (2025), le rendu Motor1.com de la vue arrière

Les phares se courbent vers le bas, évoquant un triangle, comme pour faire évoluer la signature lumineuse de l'actuelle Giulia. Au centre, le logo rond du constructeur italien a disparu au profit d'une inscription Alfa Romeo en italique. La partie inférieure, avec le diffuseur, est plus carrée.

De 350 à 1 000 ch

Nous en arrivons maintenant à la mécanique, qui reste encore pleine de mystères. Parmi les quelques certitudes disponibles, il y a le fait que la nouvelle Alfa Romeo est conçue sur la plateforme STLA Large, celle dérivée de la Giorgio et conçue pour les voitures électriques Stellantis avec une architecture de 800 volts et une autonomie allant jusqu'à 800 km.

La nouvelle Giulia électrique de 2025 est étroitement liée à la Maserati GranTurismo Folgore et, comme cette dernière, peut être équipée de trois moteurs électriques, deux à l'arrière et un à l'avant. La place est donc donnée à la transmission intégrale, mais aussi à une éventuelle Giulia électrique à propulsion arrière.

Maserati GranTurismo Folgore, détail d'un moteur électrique

Trois niveaux de puissance sont prévus pour la nouvelle Giulia, de 350 ch pour la version d'entrée de gamme (éventuellement en propulsion) à près de 800 ch pour la Veloce à transmission intégrale, en passant par la Quadrifoglio à trois moteurs d'environ 1 000 ch et ne demandant que 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La production de la nouvelle Giulia est prévue à l'usine Stellantis de Cassino, en Italie, la même usine où sont assemblées aujourd'hui les Alfa Romeo Giulia, Stelvio et Maserati Grecale.