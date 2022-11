Du 6 au 9 novembre, le "Versailles C5 X Guangdong Tour" s'est tenu à Guangzhou et Foshan, en Chine. L'événement rassemblait des acteurs de la mode, et des flash mobs de fans et de voitures étaient organisées.

Mais la star incontestée était sans doute cette Citroën C5 X, dénommée Dongfeng Citroën Versailles C5 X dans l'Empire du Milieu. Cette édition spéciale et unique baptisée "Dragon Knight" ou "Dragon Rider" se veut plus préparée que jamais, bien que sous son capot, son moteur 1.6 T de 175 ch reste inchangé. Elle aurait été réalisée en seulement 15 jours.

La Française a lourdement été modifiée, avec son kit large (+20 cm) digne d'une voiture de course et son châssis rabaissé jusqu'à presque toucher le sol. Son bouclier avant est loin d'être de série, tout comme ses jantes de 21 pouces, ses ouvertures d'air latérales, etc. En revanche, l'arrière n'a que très peu été modifié, on aurait aimé que ses géniteurs aillent jusqu'au bout de sa démarche en intégrant un extracteur d'air des plus méchants. L'immense aileron rattrape le coup, dommage qu'elle n'ait pas non plus des énormes sorties d'échappement.

Le rendu final est fort sympathique. Cette préparation prouve qu'il est possible de modifier la Citroën C5 X en un modèle franchement sympathique, d'ailleurs, lors de nos recherches, nous étions amusés de voir que Google confond cette création à un Lamborghini Urus préparé. Voyez-vous des similitudes ? N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires.

Les médias chinois rapportent que le 12 novembre prochain, Dongfeng Citroën organisera un événement dans la ville de Foshan réservé au tuning. Une nouvelle couleur réservée à la C5 X serait révélée.

Depuis ses débuts en Chine en avril 2021, la Versailles C5 X est devenue la "reine des ventes des voitures françaises". En septembre 2022, il s'est écoulé 14 037 exemplaires de la Française, soit une augmentation de 73 % par rapport à l'année précédente. Le modèle français est visiblement très prisé par les jeunes, la demande en personnalisation est forte.