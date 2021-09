La Citroën C5 X, nous avons eu la chance de l'approcher au mois d'avril dernier, en marge de sa présentation officielle. Depuis, nous n'avons plus vraiment eu de nouvelles, Citroën (et les marques françaises du groupe Stellantis en général) ayant pris l'habitude de présenter très en amont leur modèle, parfois même quasiment un an avant leur arrivée sur la route.

La nouvelle Citroën C5 X s'inspire du concept-car CXperience Concept présenté à l'occasion du Mondial de Paris en 2016. La voiture mesure 4,80 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,49 mètre de haut, ces valeurs la plaçant ainsi directement au sein du segment D. En matière de style, nous retrouvons les codes des dernières productions de la marque à l'avant, tandis que l'arrière est un peu différent de ce que nous l'avons l'habitude de voir avec des optiques qui ne sont pas sans rappeler celles de l'Audi e-tron GT.

Concernant l'habitabilité, avec un empattement de 2,79 mètres, il y a évidemment de la place pour les passagers arrière avec un espace aux genoux conséquent et une troisième assise pas si ridicule. La C5 possède une ouverture de coffre avec un hayon, ce qui permet un accès plutôt pratique au coffre de 545 litres (485 litres pour les versions hybrides rechargeables). Une fois la banquette arrière rabattue, le volume du coffre s'établit à 1640 litres.

Les tarifs

Concernant les motorisations, Citroën avait, en mars dernier, simplement annoncé une version hybride rechargeable de 225 chevaux associant un bloc essence quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 81 kW. Il s'agit du même groupe motopropulseur que la nouvelle Peugeot 308 HYbrid.

En complément, deux autres motorisations seront disponibles, deux blocs essence thermiques. Le premier est un trois cylindres 1,2 litre PureTech de 130 chevaux, le second est le quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 180 chevaux. Toutes les motorisations sont associées à une boîte automatique à huit rapports. Vous aurez sans doute remarqué l'absence de diesel au catalogue, Citroën n'ayant pas l'intention de proposer sa nouvelle berline avec cette énergie. Les commandes ouvriront dans le courant du mois de septembre et les premières livraisons interviendront au début de l'année 2022.

Feel Feel Pack Shine Shine Pack 1,2 litre PureTech 130 S&S EAT8 32 900 € 35 400 € 38 000 € - 1,6 litre PureTech 180 S&S EAT8 - - 40 500 € 42 500 € Hybrid 225 ëEAT8 - 44 950 € 47 550 € 49 550 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme est relativement simple avec quatre niveaux de finition. La version d'entrée de gamme Feel est disponible uniquement avec le moteur essence de 130 chevaux et constitue en quelque sorte le "prix d'appel" pour la gamme C5. Mais pour avoir une version bien équipée avec une motorisation hybride, il va falloir mettre la main au portefeuille.

Feel

1 prise USB au rang 1 (type C) + 1 prise USB au rang 2 (type C)

Accoudoir central arrière avec trappe à ski

Aide au stationnement arrière

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux

Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 avec Magic handles

Climatisation automatique bi-zone

Combiné numérique

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Démarrage mains libres

Eclairage intérieur LED

Equipements de sécurité (ABS, ESP...)

Feux diurnes à LED

Frein de stationnement éléctrique automatique

Jantes alliage de 17 pouces VorteX

Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels

MyCitroën Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus

MyCitroën Play Plus sur tablette tactile de 10 pouces

Mirror Screen sans fil

Système audio numérique (DAB) MP3

Huit haut-parleurs avec kit mains libres Bluetooth

Active Safety Brake

Alerte risque de collision

Post Collision Safety Brake

Reconnaissance des panneaux et recommandation de vitesse

Régulateur et limiteur de vitesse

Pack Visibilité

Poignées de portes extérieures couleur caisse

Prise 12V en rang 1

Projecteurs LED avec signature lumineuse en V

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et avec éclairage d'accueil

Sièges avant réglables en hauteur

Suspension Citroën Advanced Comfort

Tissu Chevrons Gris / Tissu Noir

Volant cuir avec commandes intégrées, réglable en hauteur et en profondeur

Feel Pack (en plus de Feel)

Accès et démarrage mains libres Proximity

Aide au stationnement avant

Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort en Tissu Chevrons Gris / Tissu effet cuir Noir

Caméra de recul avec Top Rear Vision

Commutation automatique des feux de route

Jantes alliage de 19 pouces AeroX

MyCitroën Drive Plus

Pare-choc avant avec décors chromés

Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection - Rétroviseur intérieur électrochrome

Siège conducteur avec réglage lombaire

Vitres et lunette arrière surteintées

En plus sur la version hybride :

2 prises USB au rang 1 (type C) + 1 prise USB au rang 2 (type C)

Active Safety Brake 2.0

Avertisseur Sonore Piéton

Badges spécifiques Hybrid sur les portes et ailes avant

Câble de recharge Mode 2 (8A), prise de charge domestique (T2/EF)

Chargeur embarqué 3,7 kW monophasé

Préconditionnement thermique

Rails de coffre en aluminium

Rétroviseur intérieur électrochrome frameless HYBRID avec LED "ZEV Mode"

Suspension Active Citroën Advanced Comfort

Shine (en plus de Feel Pack)

2 prises USB au rang 1 (type C) + 2 prises USB au rang 2 (type C)

Ambiance Metropolitan Grey en Cuir Noir / Tissu effet Cuir Noir et Gris Nixon

Appuie-têtes avant à réglage intégré (4 voies)

Eclairage intérieur d'ambiance

Extended Head Up Display

Vision tête-haute pare-brise couleur étendue

Highway Driver Assist : (Active Safety Brake 2.0, aide au positionnement dans la voie , alerte de trafic arrière, reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, surveillance d'angle mort longue distance)

Jantes alliage de 19 pouces AeroX Black Diamond

Pare-choc arrière avec décors chromés

Prise 12V dans le coffre

Rails de coffre en aluminium

Recharge sans fil pour smartphone

Rétroviseur intérieur électrochrome frameless

Siège passager avec réglage lombaire

Tablette tactile de 12 pouces

Volant chauffant en cuir pleine fleur

En plus sur la version hybride :

Avertisseur Sonore Piéton

Badges spécifiques Hybrid sur les portes et ailes avant

Câble de recharge Mode 2 (8A), prise de charge domestique (T2/EF)

Chargeur embarqué 3,7 kW monophasé

Préconditionnement thermique

Rétroviseur intérieur électrochrome frameless HYBRID avec LED "ZEV Mode"

Suspension Active Citroën Advanced Comfort

Shine Pack (en plus de Shine)

Ambiance Hype Black en Cuir Noir et Adamantium avec perforations Chevron

Décors de custode chromés

Hayon mains libres

Pédalier et repose-pied en aluminium

Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière

Seuils de portes et de coffre en aluminium

Siège conducteur électrique (8 voies) avec mémorisation

Siège passager électrique (6 voies)

Sièges avant avec réglages lombaires électriques (4 voies)

Sièges avant chauffants

Surtapis avant et arrière

Visiopark 360°

Vitres avant et arrière acoustiques et feuilletées

En plus sur la version hybride :