Depuis l'arrêt de la Citroën C5 de seconde génération en 2017, la gamme de la firme aux chevrons ne compte plus de grande berline. Pourtant, ce segment a toujours été le porte-étendard de la marque, avec des modèles qui ont marqué l'histoire, de la fabuleuse Citroën DS à la CX, en passant par la C6. Après quatre ans sans berline dans sa gamme en Europe, Citroën revient sur le devant de la scène avec non pas une C5, mais une C5 X.

Le suffixe "X" symbolise un changement assez significatif dans l'esprit même de la berline selon Citroën. Comme vous pouvez le constater via les photos, la C5 X n'est pas une berline comme l'était l'ancienne C5, même si les dimensions sont proches. La voiture fait en quelque sorte la synthèse entre la berline, le break et la posture surélevée d'un SUV. Certains lui trouveront des airs de BMW Série 6 GT dans la philosophie, en espérant que la C5 X rencontre un plus franc succès que la Bavaroise.

La nouvelle Citroën C5 X s'inspire du concept-car CXperience Concept présenté à l'occasion du Mondial de Paris en 2016. La voiture mesure 4,80 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,49 mètre de haut, ces valeurs la plaçant ainsi directement au sein du segment D. En matière de style, nous retrouvons les codes des dernières productions de la marque à l'avant, tandis que l'arrière est un peu différent de ce que nous l'avons l'habitude de voir avec des optiques qui ne sont pas sans rappeler celles de l'Audi e-tron GT.

À l'intérieur, nous retrouvons l'ambiance chaleureuse voulue par Citroën, avec notamment des sièges Advanced Comfort au confort absolument remarquable et dont nous avons déjà pu apprécier les vertus lors de nos différents essais des Citroën C4 et C5 Aircross. L'ergonomie est plutôt bonne, avec un grand écran tactile de 12 pouces à l'interface inédite et plutôt bien faite. Bonne nouvelle, les commandes de climatisation redeviennent physiques et ne sont plus cachées à travers de multiples sous-menus au sein de l'écran tactile.

Concernant l'habitabilité, avec un empattement de 2,79 mètres, il y a évidemment de la place pour les passagers arrière avec un espace aux genoux généreux et une troisième assise pas si ridicule. Comme vous pouvez le constater via les photos, la C5 possède une ouverture de coffre avec un hayon, ce qui permet un accès plutôt pratique au coffre de 545 litres (485 litres pour les versions hybrides rechargeables). Une fois la banquette arrière rabattue, le volume du coffre s'établit à 1640 litres.

Concernant les motorisations, Citroën a simplement annoncé une version hybride rechargeable de 225 chevaux associant un bloc essence quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 180 associé à un moteur électrique de 81 kW. Il s'agit du même groupe motopropulseur que la nouvelle Peugeot 308 HYbrid. La Citroën C5 X Hybrid pourra effectuer "plus de 50 kilomètres en tout électrique", en attendant un chiffre plus précis lors de son homologation.

La voiture sera commercialisée au second semestre 2021 et les premières livraisons devraient intervenir début 2022. Pour continuer de faire "vivre" son produit durant les longs mois précédents ses débuts sur la route, la firme aux chevrons va distiller au compte-goutte de nouvelles informations, à commencer par les prix et les autres motorisations. Citroën prévoit de lancer une autre version hybride rechargeable de 180 chevaux, mais aussi des versions essence de 130 et, peut-être, 180 chevaux. Concernant le diesel, la marque s'interroge encore quant à la pertinence de proposer cette motorisation compte tenu des nouvelles normes.

La nouvelle Citroën C5 X repose, sans surprise, sur la plateforme modulaire EMP2 qui équipe bien d'autres modèles du groupe Stellantis. L'ADN de la marque depuis des décennies, c'est bien évidemment le confort, et la C5 X compte bien s'immiscer tout en haut de la catégorie à ce niveau. Pour cela, la voiture se dote des fameuses suspensions Citroën Advanced Comfort de série. En option, il sera aussi possible de choisir la suspension pilotée Citroën Advanced Comfort avec trois modes au choix.

Voiture moderne oblige, la C5 X reçoit également de nombreuses aides à la conduite lui permettant de revendiquer une conduite semi-autonome de niveau 2 dans le respect de la législation en vigueur. Le "Highway Driver Assist", qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie, fait partie de l'attirail technologique disponible, tout comme la surveillance d’angle mort longue portée, le "Rear Cross Traffic Alert", qui détecte un danger à proximité lors d’une marche arrière ou encore la "Top 360 Vision" qui facilite les manœuvres en affichant sur la tablette tactile l’environnement extérieur.

Comme énoncé un peu plus haut, la nouvelle Citroën C5 X sera disponible à la commande à la fin du second semestre 2021 pour des livraisons qui devraient débuter début 2022. Les prix devraient être annoncés à l'ouverture des commandes. Contrairement aux deux autres précédentes générations de Citroën C5, la troisième ne sera pas fabriquée au sein de l'usine de Rennes, mais en Chine, au sein de l'usine de Chegdu.