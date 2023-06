Selon l'IEA (l'agence internationale de l'énergie), les SUV ont représenté 46 % des ventes mondiales en 2022, soit presque la moitié du marché. La tendance ne semble pas prête de s'inverser et les constructeurs misent de plus en plus sur ce segment très populaire auprès des clients en quête de design, confort, habitabilité et polyvalence.

Cette "mode" a poussé les marques à transformer plusieurs modèles emblématiques en SUV ou crossovers, et que de nouvelles métamorphoses sont prévues pour les prochaines années. Voici donc les voitures qui ont "changé de peau" ces derniers temps et celles qui devraient le faire très prochainement.

Citroen C5 X

Citroen C5 (2001) Citroen C5 X

Les deux générations de Citroën C5 ont été déclinées exclusivement en berline et en break. A partir de 2021, les choses changent radicalement avec l'introduction de la C5 X, qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du modèle.

La C5 X combine le design d'une berline avec ceux d'une voiture familiale et d'un SUV : c'est un "crossover" au sens propre du terme. De plus, pour la première fois, la gamme a intégré des motorisations hybrides rechargeables, le 1,6 d'une puissance totale de 224 chevaux permettant une autonomie d'environ 60 km sans émission.

Corvette SUV

Chevrolet Corvette Stingray (2019) Corvette SUV, rendu par Motor1.com

Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs (non confirmées), mais Corvette pourrait devenir une marque à part entière avec deux modèles inédits. En plus d'un coupé quatre portes, les américains envisagent un crossover haute performance 100 % électrique.

Selon ces rumeurs, le premier SUV de la marque Corvette serait doté d'une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW. Le modèle serait doté de roues arrière directrices, d'un système de vectorisation du couple et d'un système de refroidissement de la batterie breveté. Nous en saurons bientôt plus : Corvette devrait devenir "indépendante" à partir de 2025.

Fiat 600

Fiat 600 (1957) Photo espion de la Fiat 600

Tout est presque prêt pour le lancement de l'héritière de la Fiat 500X. Plus que quelques semaines à attendre et la nouvelle 600 verra le jour, avec de possibles versions essence et 100% électrique basées sur la même plateforme que la Jeep Avenger. Les photos espion montrent un design très proche de la 500X, mais le nom fait référence au modèle vendu entre 1955 et 1969, bien plus petit.

Bien sûr, les plus jeunes se souviendront de la Seicento, la citadine de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

Ford Puma

Ford Puma (1997) Ford Puma ST

La première Ford Puma a connu un grand succès entre 1997 et 2002. Grâce à ses proportions compactes (moins de 4 mètres de long) et à ses lignes sportives, elle a conquis le cœur de nombreux fans en Europe et s'est également illustrée dans le monde du rallye.

En 2019, Ford a dépoussiéré ce nom si cher aux clients du Vieux Continent et en a fait un crossover. Les chiffres de vente (surtout dans les premières années de commercialisation) ont récompensé le choix de la marque qui, avec le temps, a également ajouté une variante sportive ST équipée d'un moteur trois cylindres 1,5 de 200 ch.

Opel Insignia

Opel Insignia Sports Tourer

Elle a longtemps été une berline et un break, mais l'Opel Insignia pourrait bientôt passer par la salle de sport et devenir un SUV. On en parle depuis longtemps et cette transformation pourrait se concrétiser en 2024.

Les rumeurs rapportées ces derniers mois par AutoExpress évoquent un modèle à mi-chemin entre un SUV et un monospace. Il est cependant certain que l'Opel restera "familiale" tout en adoptant un nouveau style et des motorisations hybrides et électriques.

Renault Espace

Renault Espace (1984) Renault Espace (2023)

L'un des derniers modèles à se transformer en SUV a été le Renault Espace. Celui qui était autrefois le roi des monospaces a progressivement évolué pour s'adapter à un marché en constante évolution.

La nouvelle génération est basée sur l'Austral, mais elle est plus longue de 21 cm et propose sept places. Équipé uniquement du Full Hybrid E-Tech de 200 chevaux, le nouvel Espace se distingue par un style moderne, des formes musclées et une capacité à quitter le bitume (mais pas souvent) grâce à une garde au sol surélevée.

Toyota Crown

Toyota Crown (2018) Toyota Crown Sport

Le cas le plus édifiant de transformation en SUV/crossover est certainement la Toyota Crown, née en 1955 et transformée il y a quelques mois. Tout au long de son histoire, il y a eu quelques déclinaisons breaks et coupés, mais jamais la Toyota ne s'était muée en crossover.

Aujourd'hui, la Crown est devenue une véritable famille de modèles, dont trois surelevés. Baptisées "Crown Crossover", "Crown Sport" et "Crown Estate", les trois Toyota ne sont pas disponibles en Europe et sont toutes équipées de moteurs entièrement hybrides et hybrides rechargeables. Petite curiosité : avez-vous remarqué que la Crown Sport ressemble beaucoup à la Ferrari Purosangue ?