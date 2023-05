Bientôt, le Renault Arkana aura un "frère" plus grand. Comme l'a officialisé la marque, le nouveau SUV coupé du segment D s'appellera Rafale. Ce nom trouve son origine dans les toutes premières années de l'histoire de la marque, lorsque Louis Renault, le fondateur de l'entreprise, était encore impliqué dans l'industrie aéronautique.

Un avion de 1936 appelé Rafale a battu plusieurs records de l'époque. Parmi eux, celui d'Hélène Boucher, première femme à avoir parcouru plus de 1000 km en avion.

L'ADN Austral dans une toute nouvelle formule

L'annonce de Renault s'accompagne d'un premier teaser intéressant du Rafale. Le SUV coupé devrait partager la plateforme et de nombreux composants avec l'Austral, mais l'esthétique semble complètement différente.

Les phares arrière ont un regard acéré, tandis que les phares avant ont un double élément vertical qui rappelle vaguement la nouvelle Clio. Les lignes semblent plus tendues et plus musclées, tandis que deux profils rouges sont visibles sur les pare-chocs, donnant une personnalité supplémentaire au modèle.

Alors que l'extérieur aura un design spécifique, l'intérieur devrait reprendre une grande partie de la technologie de l'Austral, à commencer par le double combiné d'instruments de 12,3 pouces et l'écran d'infodivertissement de 12 pouces. Pour souligner la plus grande sportivité du modèle, il pourrait également y avoir une sellerie spécifique et un nouveau style de siège.

Fortement électrifié

Côté motorisation, il est possible que le Rafale hérite du bloc le plus puissant de l'Austral, le 1.2 E-Tech full hybrid de 200 ch. Il n'est cependant pas exclu que des groupes motopropulseurs encore plus performants, peut-être des hybrides rechargeables, soient présentés pour distinguer davantage cette Renault.

Après tout, le Rafale pourrait avoir des dimensions importantes, probablement même plus grandes que les 4,72 m de l'Espace (actuellement le plus grand modèle de Renault) pour "prendre de la place" dans la gamme par rapport aux 4,57 m de l'Arkana.

Aucune date de lancement n'a encore été communiquée, mais nous nous attendons à une présentation avant la fin de l'année.