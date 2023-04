Renault poursuit le développement du Captur restylé. Après les débuts de la Clio restylée ces dernières semaines, le crossover compact transalpin sera également redessiné à l'intérieur et à l'extérieur pour rester dans l'air du temps.

Les deux restylages partageront de nombreux points communs, tant sur le plan esthétique que mécanique, tandis que les moteurs ne changeront pas beaucoup.

L'accroche-regard

Nous avons déjà vu les premiers prototypes du Captur restylé au cours des derniers mois, mais il est maintenant temps de jeter un coup d'œil à ce à quoi le Renault pourrait ressembler dans sa forme finale.

Notre rendu imagine une face avant largement inspirée de la "nouvelle" Clio, avec une calandre plus large et plus élaborée. Le Captur aura donc un look plus mature et des phares LED de nouvelle génération, avec une signature lumineuse qui, comme sur la Clio, devrait se prolonger dans la partie inférieure du pare-chocs.

Renault Captur restyling (2023), il render di Motor1.com

Le restylage prévoit également la possibilité de demander un toit de couleur contrastée, tandis que de nouveaux motifs pourraient apparaître sur les jantes en alliage. D'une manière générale, sur le plan esthétique, Renault pourrait également proposer sur le Captur la nouvelle finition Alpine Esprit présentée pour la Clio.

Dans l'habitacle, nous devrions trouver une nouvelle instrumentation, avec un combiné numérique jusqu'à 10 pouces et l'écran d'info-divertissement de 10 pouces avec un graphisme revu et de nouvelles fonctionnalités embarquées.

Moteurs en cours de confirmation

En ce qui concerne les moteurs, il est très probable que le Captur continue à partager les groupes motopropulseurs montés sur la Clio. La compacte française restylée est disponible avec un 0.9 trois cylindres atmosphérique de 65 ch et 90 ch turbo. Vient ensuite le 0.9 turbo de 100 ch, fonctionnant également au GPL.

Renault Captur, le prime foto spia del restyling

Comme sur la Clio, le Captur devrait également proposer les versions full hybrides de 145 ch et 1.5 diesel de 100 ch. En outre, la variante hybride rechargeable de 160 ch ne devrait pas manquer à la Renault . Quant aux prix, ils devraient débuter aux alentours de 23-24 000 euros pour le Captur essence non électrifié.