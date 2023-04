Le moment est venu pour le Renault Captur Captur de se renouveler. Présentée en 2019, la deuxième génération du crossover français subira prochainement une mise à jour esthétique pour répondre à des rivaux comme le Peugeot 2008, lui aussi voué à un restylage imminent. Le "nouveau" Captur, pourrait être dévoilé fin 2023 et arriver en concession début 2024.

Même look que la future Clio ?

Bien qu'il ne s'agisse "que" d'un restylage, les camouflages de la Renault sont assez lourds. L'avant est pratiquement méconnaissable, avec tout le carénage central et le pare-chocs recouverts d'un habillage. On ne devine qu'une partie des phares et des éléments lumineux triangulaires sur les côtés, ce qui pourrait laisser penser à un design similaire à celui de la Clio restylée.

Galerie: Photos espion du Renault Captur

24 Photos

En effet, les deux modèles partagent déjà une partie des feux avant et il est probable que ce lien perdure. Pour le reste, le camouflage se poursuit à l'arrière, jusque sur les vitres, peut-être pour empêcher les curieux de jeter un œil à l'habitacle. En effet, il n'est pas exclu que Renault mette également à jour la technologie embarquée avec un nouveau système d’info-divertissement et un tableau de bord numérique.

Moteurs confirmés

En termes de moteurs, nous ne nous attendons pas à de grandes nouveautés. La gamme Captur est assez complète et comprend actuellement le 1.0 turbo essence de 90 ch (non électrifié), le 1.0 turbo de 100 ch au GPL et trois degrés d'électrification. En fait, le Captur peut être choisi avec une hybridation douce 1.3 de 140 ch, avec un hybride rechargeable 1.6 de 160 ch ou un hybride complet de 145 ch.

L'entreprise française est susceptible d'affiner encore les composants électriques et logiciels des variantes hybrides complètes et hybrides rechargeables pour rendre ses modèles encore plus efficaces et augmenter la gamme zéro émission du Captur.

Nous ne devrions pas voir une version 100% électrique, même si nous savons que Losange prépare une série d’innovations sur ce point.