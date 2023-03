Le Renault Espace a changé de forme. Après quatre générations de monospaces, il est devenu un crossover avec la cinquième génération, sans toutefois parvenir à atteindre le même succès que par le passé. La sixième génération a donc changé à nouveau, s'alignant sur les goûts du marché et devenant un SUV.

Des formes complètement différentes, un style nettement plus moderne, mais toujours la même vocation : offrir beaucoup d'espace et de la place pour sept personnes. Une configuration également proposée par d'autres SUV, avec différents types de motorisations. Voici donc un premier défi entre le nouveau Renault Espace et ses principaux concurrents qui ont pour nom Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan Allspace.

Un coupé ? Non merci

Dans un monde où les SUV de type coupé sont de plus en plus à la mode, le Renault Espace et les autres SUV 7 places renoncent à des formes plus élégantes et plus sportives afin de ne pas compromettre l'habitabilité intérieur. Les toits restent donc parallèles au sol et les vitres arrière presque verticales, avec des dimensions globales qui ne peuvent pas être particulièrement réduites pour ne pas obliger ceux qui sont assis à la troisième rangée à faire des sacrifices excessifs.

Modèle Longueur (mètres) Largeur (mètres) Hauteur (mètres) Empattement (mètres) Renault Espace 4,72 1,84 1,64 2,73 Hyundai Santa-Fe 4,78 1,9 1,68 2,76 Nissan X-Trail 4,68 1,84 1,72 2,7 Peugeot 5008 4,64 1,84 1,64 2,84 Skoda Kodiaq 4,69 1,88 1,68 2,79 Volkswagen Tiguan Allspace 4,72 1,83 1,68 2,79

Renault Espace Hyundai Santa Fe

Nissan X-Trail Peugeot 5008

Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace

L'intérieur

Ces SUV offrent des intérieurs spacieux avec une configuration 2+3+2. La troisième rangée de sièges qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée, disparaît au même niveau que le plancher de chargement afin de ne pas compromettre la capacité du coffre. Une solution qui, sur certains modèles, ne permet pas l'adoption de moteurs rechargeables, qui réduiraient l'espace des sièges arrière.

Renault Espace Hyundai Santa Fe

Nissan X-Trail Peugeot 5008

Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace

De l'espace donc, avec des banquettes coulissantes, des sièges inclinables avec une répartition 40/20/40 (Santa Fe à part) pour une plus grande modularité et de nombreux compartiments de rangement disséminés ici et là. Des voitures familiales qui offrent également beaucoup de technologie avec des systèmes d'infodivertissement avancés et connectés, une instrumentation numérique et plusieurs prises USB pour recharger les appareils numériques.

Modèle Capacité du compartiment à bagages (7 places/5 places/max) Banquette coulissante Renault Espace 159/677/1.818 Oui Hyundai Santa-Fe n.d./634/2.041 Oui Nissan X-Trail 120/651/1.298 Oui Peugeot 5008 166/780/1.940 Oui Skoda Kodiaq 270/835/2.065/ Oui Volkswagen Tiguan Allspace 230/760/1.775 Oui

Les moteurs

Nous vivons à l'ère de l'électrification, et le Renault Espace 2023 ne fait pas exception : seul un moteur full hybrid de 200 ch est prévu. D'autres unités arriveront dans le futur, toutes électrifiées.

Un choix également fait par le Nissan X-Trail, qui n'est disponible qu'avec le système e-Power, alors que le reste des concurrents propose également des unités thermiques classiques. Les exceptions sont le Skoda Kodiaq et le Volkswagen Tiguan Allspace, qui ne sont disponibles qu'avec des moteurs diesel et essence classiques, tandis que le Peugeot 5008 devrait être équipé de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides légers.

En ce qui concerne la transmission, les choix sont également différents : Le Renault Espace et le Peugeot 5008 ne sont disponibles qu'en version traction, tandis que les autres concurrents proposent également des versions à transmission intégrale.

Modèle Essence Diesel Hybride léger Hybride complet Phev Traction transmission intégrale Renault Espace - - - 1.2 200 CV - - Hyundai Santa-Fe - 2.2 193 CV - 1.6 231 CV 1.6 265 CV Oui Nissan X-Trail - - - 1.5 204 CH

1.5 213 CH - Oui Peugeot 5008 1.2 130 CH 1.5 130 CH 1.2 136 CV (prochainement) - - - Skoda Kodiaq 1.5 150 CH

2.0 190 CH

2.0 245 CH 2.0 150 CH

2.0 190 CH - - - Oui Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 150 CH 2.0 150 CH

2.0 200 CH - - - Oui

Les prix

En ce qui concerne les prix, ceux du Renault Espace 2023, prévu pour octobre 2023, n'ont pas encore été annoncés. Nous savons cependant qu'il y aura trois niveaux de finition : Techno, Esprit Alpine et Iconic avec l'écran Open R de 24 pouces, des jantes de 19 pouces, divers systèmes d'aide à la conduite et, pour les versions les plus riches, un essieu arrière directeur de série.