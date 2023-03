Renault a levé le voile sur la sixième génération de l'Espace, qui marque une rupture nette avec son histoire. Le monospace lancé en 1984 avait déjà des allures de crossover depuis la génération précédente, lancée en 2015, mais cette nouvelle version est désormais directement présentée comme un "grand SUV" par la marque au losange, disponible dans des déclinaisons cinq ou sept places.

Alors que de nombreuses voitures voient leur taille augmenter pour se rapprocher de la mode des SUV, le Renault Espace s'est à l'inverse imposé un certain régime pour atteindre ce but. Il est ainsi 14 centimètres plus court que l'ancienne version et 215 kg plus léger ! À l'extérieur, la filiation avec l'Austral est évidente, ce qui fait du Renault Espace une version longue du SUV lancé l'an passé.

Les dimensions restent imposantes et Renault a ainsi prévu quatre roues directrices, offrant un diamètre de braquage 10,4 mètres, que la marque estime comparable à celui de la Clio.

Dans l'habitacle, la version de base propose cinq places mais une troisième rangée de siège est proposée gratuitement en option, pour atteindre les sept places. La capacité de chargement est de 1 818 litres en version cinq places lorsque la banquette est rabattue, et de 777 litres lorsqu'elle est avancée. Dans la version sept places, le volume passe à 159 litres.

Renault a pensé au confort avec un immense toit vitré panoramique de 1,33 m de long et 0,84 m de large en option, équipé d'une couche basse émissivité sur sa face intérieure, qui filtre les UV et permet de réfléchir la chaleur.

Sur le tableau de bord, Renault a prévu deux écrans formant un L, un de 12,3 pouces devant le conducteur et un de 12 pouces en position verticale au milieu de la console. Ils sont complétés par un affichage tête haute de 9,3 pouces. Parmi les nombreuses solutions personnalisables, Renault propose un éclairage avec un mode automatique qui évolue toutes les demi-heures avec des couleurs froides en journée et chaudes la nuit, afin de suivre le rythme circadien du corps humain.

Côté moteurs, Renault ne propose aucun diesel pour son nouvel Espace, et a opté pour sa nouvelle génération hybride. Le trois cylindres 1,2 L essence (130 chevaux et 205 Nm) est complété par deux moteurs électriques, un principal de 50 kW (70 chevaux et 205 Nm) qui assure les roulages en électrique et un secondaire (25 chevaux et 50 Nm) pour les démarrages et les changements de rapports.

Ces démarrages électriques, couplés à une récupération d'énergie au freinage, permet 80 % de temps de roulage électrique en ville et une réduction de la consommation de carburant jusqu'à 40 % selon Renault.

La commercialisation de ce nouveau Renault Espace débutera avant l'été.