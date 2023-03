Pour sa sixième génération près de 40 ans après son lancement, le Renault Espace va se muer en SUV grand format, les monospaces étant tombés en désuétude.

Le nouveau modèle devrait avoir des allures d'Austral allongé, en proposant de cinq à sept places, mais Renault n'a pour le moment montré que quelques images laissant deviner les lignes de sa voiture. Un nouveau teaser publié par le Losange fait monter la pression avant la présentation prévue le 28 mars.

Renault vante un "immense toit panoramique", assurant même qu'il sera tout simplement le plus grand du marché. Le toit est annoncé par le constructeur tricolore à 1,33 m de long et 84 cm de large, permettant de faire entrer énormément de lumière sur une surface vitrée de plus d'un mettre carré.

Les images dévoilées montrent que cette section vitrée fera presque toute la longueur du toit, ce qui permettra d'accentuer l'impression de place dans l'habitacle.

Des lignes et une fiche technique proches du Renault Austral

Le nouveau Renault Espace sera 14 cm plus court que le précédent modèle, à 4,72 m. On s'attend à ce que ses lignes soient largement inspirées par l'Austral, qui a remplacé le Kadjar l'an passé, mais aussi ses motorisations.

Le moteur à hybridation légère 1,3 L devrait être proposé, ainsi qu'un hybride 1,2 L. Sur l'Austral, la puissance oscille entre 140 et 200 chevaux selon le moteur. Des déclinaisons diesel semblent peu probable puisqu'il n'en existe pas pour l'Austral.

Renault pourrait également intégrer les roues arrière directrices de l'Austral, ainsi que sa suspension arrière multi-bras même si cette dernière n'est proposée que sur la version la plus onéreuse.

Ce nouveau Renault Espace devrait être commercialisé au deuxième semestre 2023, mais des informations plus précises devraient être données lors la présentation de la fin du mois.