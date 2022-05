Dans le cadre de notre rubrique des concepts oubliés, remontons le temps jusqu'en 1998. Cette année-là se tenait les 6 et 7 juin la 66e édition des 24 Heures du Mans. À cette occasion, Franco Sbarro eut une idée de génie, celle de créer et de présenter une voiture extravagante sur la base du Renault Espace. Ce véhicule devait circuler en ouverture de la course afin de présenter au public des invités de marque à travers des baptêmes de piste.

Il a été réalisé par les élèves de l'école Espera Sbarro en collaboration avec les ingénieurs de Matra et des designers Renault. Ce véhicule devait être assez grand pour accueillir trois passagers VIP à l'arrière et avoir un look sportif tout en conservant les lignes de l'Espace. Pour mettre en lumière les passagers arrière, le toit du véhicule a été retiré et le pilote (volant à droite) et son copilote ont été placés en retrait derrière un aileron "dans le prolongement du capot intégrant deux bossages en forme de bulle" expliquait le communiqué de presse.

Les voies avant et arrière ont été élargies de 14 cm, la garde au sol a été réduite de 25 mm et des passages de roues plus généreux ont été ajoutés afin d'accueillir des jantes de 18 pouces et des pneus Michelin Pilot Sport (255 35 ZR à l'avant et 335 30 ZR à l'arrière). Dans l'habitacle, nous retrouvons cinq sièges baquet Sparco avec des harnais de sécurité bleu. Cet intérieur a été développé pour une utilisation du véhicule en extérieur. C'est pour cette raison que le sol est tapissé d'aluminium strié.

Afin de renforcer la structure du Sbarro Espera Espace Spider, les ingénieurs de Matra ont placé un arceau central derrière le pilote et son copilote ainsi qu'un croisillon à l'avant et à l'arrière faisant office d'arceau pour les passagers arrière. Des ressorts de suspension ont été spécifiquement développés pour ce "Espider" afin de "favoriser le comportement dynamique de la voiture sur circuit".

Ce véhicule crée en un seul exemplaire était propulsé par un tout nouveau moteur. Il s'agit d'un moteur essence V6 24 soupapes de 194 ch qui allait par la suite trouver sa place sous le capot du Renault Espace standard. Il était associé à une transmission automatique à quatre rapports chargée d'envoyer toute la puissance sur les roues avant.

Ce modèle unique sommeillerait aujourd'hui au Musée Matra, à Salbris.