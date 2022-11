Le Nissan X-Trail remonte sur scène avec une toute nouvelle formule. Lancé en 2001, il s'est écoulé à 7 millions d'exemplaires dans le monde à travers trois générations. La nouvelle et quatrième est commercialisée depuis l'an dernier loin de nos contrées, en Amérique du nord notamment, sous le nom Nissan Rogue. Elle pose ses roues en Europe pour renforcer une gamme composée des Nissan Juke et Qashqai. La firme japonaise nous a conviés à son essai en Slovénie. Qu'avons-nous pensé de ce SUV ? Essai !

Sommaire

Look baroudeur

Disponible en 5 ou 7 places, le X-Trail est avant tout un SUV familial. Pour autant, Nissan ne l'a pas étiré pour améliorer son habitabilité. C'est en fait tout le contraire, puisque la longueur du nouveau X-Trail diminue de 10 mm par rapport au modèle sortant afin de mieux maîtriser son poids qui est tout de même de 1 965 kg (transmission intégrale et sept sièges).

L'engin est imposant avec une longueur de 4680 mm et une hauteur de 1725 mm. Son gabarit ne lui permet pas de se faufiler en ville, pourtant, il se révèle agréable à conduire en milieu urbain.

Personne ne se retourne lors de son passage, c'est un SUV classique avec un design sympathique mais qui ne fait pas l'unanimité. Certains le trouvent dépassé, d'autres considèrent que son design est un peu raté, sans doute trop pataud à leurs yeux. Faites votre propre opinion, quant à moi, le style du X-Trail me paraît assez quelconque, sans doute moins joli que le Qashqai.

Nissan dit s'être inspiré de la première génération du X-Trail (verticalité des faces avant et arrière) et de l'avoir modernisé à travers des phares en forme de boomerang à deux étages ainsi qu'une calandre en V "qui sourit". Ce n'est bien sûr pas les seuls changements opérés car ce quatrième X-Trail ne ressemble absolument pas à ses ancêtres.

Une nette évolution dans l'habitacle

Si le design extérieur m'a laissé un peu sur ma faim, l'intérieur me semble plus réussi. Les designers ont clairement essayé de lui donner un aspect plus premium. Ils ont aussi conservé pas mal de boutons physiques (sous l'écran central et sur le volant) malgré la présence de deux écrans numériques de 12,3". Ils sont plutôt de bonne qualité et les graphismes sont dans l'air du temps. Des efforts ont été faits au niveau des finitions et des textures en plastique malgré l'abondance de surface dure. Cela est d'autant plus regrettable que Nissan a mis à disposition de la presse une finition haut de gamme facturée à plus de 50 000 €.

J'apprécie l'ergonomie à bord, l'affichage tête haute de bonne dimension ainsi que l'espace à l'avant et à l'arrière. On ne se sent pas à l'étroit, même des adultes de grande taille seront très à l'aise. Notre modèle d'essai était équipé de 7 places, et contrairement à la première et à la deuxième rangée de sièges, la troisième n'est adaptée qu'à des personnes mesurant moins d'1 m 60. Ce sont des sièges d'appoint utiles qu'en cas de nécessité.

Ils se trouvent dans le coffre dont la capacité de chargement estd e 485 litres (575 litres pour la version 5 places), et qui empêchent de transporter n'importe quel objet encombrant lorsqu'ils sont utilisés. Pensé pour les familles, le X-Trail adopte quelques solutions bien pratiques comme l'ouverture des portes à 85° qui offrent un accès très facile aux places arrière. On retrouve quelques espaces de rangement, deux portes gobelets et un compartiment dédié à la recharge pour smartphone.

L'intérieur donne l'impression de conduire une voiture plus cossue qui essaye de se rapprocher du mieux que possible des véhicules plus haut de gamme. On s'y sent bien à l'intérieur, d'autant plus que notre X-Trail dispose d'un toit panoramique ouvrant ainsi que d'une sellerie en cuir matelassé Havane.

Thermique ? Electrique ? Hybride !

Sur la route, le grand frère au Qashqai se conduit comme aucune autre voiture. Sa motorisation e-Power est particulière puisque les roues ne sont entraînées que par les moteurs électriques. Il y a pourtant bien un moteur thermique, mais celui-ci n'est là que pour recharger la batterie qui à son tour alimente les moteurs électriques. Au final, le véhicule a un comportement à mi-chemin entre une électrique et une thermique.

La puissance combinée de notre X-Trail est de 213 ch. Les deux moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 1,73 kWh de capacité utile.

Certes, à basse vitesse, l'accélération est instantanée et se fait en silence. En enfonçant l'accélérateur, le moteur essence de 1.5 L rugit pour nourrir les éléments électriques. Dans ce cas, on a l'impression de conduire une voiture thermique équipée d'une boîte CVT.

Cette sensation est assez singulière, le X-Trail se montre plus agréable à conduire en milieu urbain et péri-urbain, là où le conducteur n'a pas besoin d'écraser la pédale pour avancer. Pour faire simple, le X-Trail est plaisant tant que le moteur essence de trois cylindres somnole. Sur papier, la technologie e-Power est assez prometteuse : qui n'a pas rêvé de rouler en voiture électrique sans jamais avoir besoin de la recharger ?

En revanche, au moment de relever les consommations de carburant, nous avons été déçus. À vitesse constante, il est difficile de consommer moins de 7 l/100 km. Pour ne rien vous cacher, j'ai relevé une consommation moyenne de 7.5 l/100 km à la fin de mon essai. Pire, sur les cols de montagne, la consommation a grimpé en flèche jusqu'à atteindre 16 l/100 km ! Sur la phase descendante, elle a baissé à 10.6 l/100 km, ce qui n'est pas rien non plus.

On se demande bien quel est donc l'intérêt de cette technologie e-Power, car après tout, même un SUV thermique (essence ou diesel) peut avoir des consommations similaires, voire moins. De plus, le X-Trail rejette entre 146 et 152 gCO2/km (selon les options), il est donc soumis à un malus écologique de 650 € (146 gCO2/km) ou de 1 172 € (152 gCO2/km), et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, il est également assujetti au malus au poids.

S'il y a bien un point sur lequel le X-Trail tire son épingle du jeu, c'est derrière le volant. Sa suspension est douce et confortable à basse vitesse, puis ferme à vive allure. Loin d'être un véhicule de sport, il est pourtant dynamique et n'a aucun mal à enchaîner les virages.

Sa direction manque peut-être un peu de feeling, mais nous avons déjà essayé pire. La consistance de sa pédale de frein est bonne, le freinage est tout aussi bien calibré.

Véritable baroudeur

La version essayée est équipée d'une transmission intégrale e-4orce que nous avons pu tester hors du bitume. Le comportement du Nissan X-Trail est assez bluffant, pour ne rien vous cacher, j'ai pris plus de plaisir à rouler sur des chemins cabossés que sur l'asphalte.

Il n'y a absolument aucune perte de motricité, le véhicule gère merveilleusement bien la répartition du couple pour avancer sans que les roues ne tournent dans le vide. Nissan a organisé un atelier pour nous permettre d'apprécier les qualités tout-terrain du X-Trail, et sa transmission lui permet en effet d'être très à l'aise sur les chemins. C'est sans doute LE point fort de cette nouvelle génération, à condition bien sûr d'équiper votre SUV de la transmission e-4orce.

Les tarifs

Le Nissan X-Trail est proposé à la vente à partir de 42 700 euros dans sa finition d'entrée de gamme Acenta. Il faudra débourser 44 700 euros pour la version N-Connecta. L'ajout de la transmission intégrale augmente les tarifs : 45 000 euros pour Acenta et 47 000 pour N-Connecta. La finition Tekna est facturée à 49 800 euros (52 100 euros avec la transmission intégrale), quant à la version la plus huppée, Tekna+, il faudra débourser 52 800 euros (55 100 euros avec la transmission intégrale).