Après la version cinq places, c'est désormais au Tiguan Allspace et ses sept places de faire peau neuve. Après avoir dévoilé les premières caractéristiques de son modèle, place désormais aux prix et à la gamme de son modèle pour le marché français.

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, le Volkswagen Tiguan Allspace change légèrement de visage avec de nouvelles optiques à LED, une nouvelle calandre, de nouveaux coloris et de nouvelles jantes. Du côté des dimensions, le Tiguan Allspace mesure toujours 4,72 mètres de long, soit 2,2 centimètres de plus que la version dotée de cinq places. En matière d'habitabilité, le Tiguan Allspace n'évolue pas par rapport au précédent modèle, le coffre conserve une contenance allant de 760 à 1920 litres. À titre de comparaison, le coffre du Tiguan cinq places est annoncé à 615 litres.

Les tarifs

Concernant les motorisations, et c'est une surprise, le Volkswagen Tiguan Allspace est dépourvu de versions hybrides rechargeables dans un premier temps, mais également de motorisations micro-hybridées. Cependant, la version 1,4 litre eHybrid de 245 chevaux pourrait être proposée ultérieurement. En revanche, concernant une éventuelle version sportive, le Tiguan Allspace devrait faire l'impasse sur la version R de 320 chevaux, disponible sur le Tiguan cinq places.

Sans motorisations hybrides, la gamme est donc assez basique, avec la présence du quatre cylindres 2,0 litres TDI en 150 ou 200 chevaux, la version de 200 chevaux étant automatiquement livrée avec une boîte DSG à sept rapports et les quatre roues motrices.

En ce qui concerne les moteurs essence, ou le seul moteur essence devrait-on dire, nous retrouvons le quatre cylindres 1,5 litre TSI de 150 chevaux en boîte DSG. Contrairement à d'autres marchés, comme l'Allemagne par exemple, le Tiguan Allspace restylé n'aura pas le droit au quatre cylindres 2,0 litres TSI de 190 et 245 chevaux en France, notamment à cause de rejets en CO 2 trop important qui engendrerait un malus trop élevé.

Life Life Business R-Line Elegance Exclusive 1,5 litre TSI 150 ch BVM6 39 995 € 41 495 € 1,5 litre TSI 150 ch DGS7 42 015 € 43 965 € 46 275 € 48 965 € 2,0 litres TDI 150 ch BVM6 42 885 € 44 835 € 2,0 litres TDI 150 ch DSG7 44 905 € 46 855 € 49 165 € 51 855 € 2,0 litres TDI 200 ch DSG7 4Motion 53 475 € 56 165 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Au niveau des finitions, en revanche, tout change. Fini les finitions Confortline, Carat et Carat Exclusive puisque, comme pour la Golf, la gamme comporte désormais les niveaux Life, Life Business ou encore R-Line.

Life

Freinage d’urgence en ville et détection des piétons

Assistant de maintien dans la voie

Assistant au changement de voie Side Assist

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

Capteur de perte de pression des pneumatiques

Accoudoir central à l’avant

Prise 12 V sur la console centrale à l’arrière et dans le coffre

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

Dossier de siège du passager avant entièrement rabattable

Sellerie en tissu Life

Éclairage d’ambiance 30 couleurs

Sept places

Activation ou désactivation automatique des feux de route

Aide au stationnement avant et arrière

Détecteur de fatigue

Kit de crevaison : compresseur 12 V et produit de colmatage des pneus

Service d’appel d’urgence e-call

Système de protection proactive des occupants (fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant et resserrage des ceintures en cas de détection d’un danger imminent)

Jantes en alliage 18 pouces Kingston

Pneus auto-colmatant 235/55 R 18

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement

Allumage automatique des projecteurs, avec feux de jour à LED et fonctions Leaving Home et Coming Home

Vitres latérales à l’arrière et lunette arrière assombries

Système Audio & Infotainment Ready 2 Discover avec écran tactile 8”, streaming et radio via Internet, 2 ports USB-C, Bluetooth, AppConnect sans fil…

Chargeur de smartphone par induction

Climatisation automatique Climatronic avec régulation température trizone

Détecteur de pluie

Frein de stationnement électrique

Hayon à ouverture et fermeture électriques

Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital

Huit haut-parleurs

Éclairage de coffre amovible, utilisable comme lampe de poche

Life Business (en plus de Life)

Système Navigation & Infotainment Discover Media avec affichage de la carte en 2D

Préparation pour We Connect et We Connect Plus (3 ans offerts)

Accès et démarrage sans clé

Ouverture et fermeture du coffre main libre

Aera view : camera à 360 degrés y compris caméra de recul et Park Assist

Roue de secours allégée et compacte avec outillage de bord et cric (supprime le kit crevaison)

R-Line (en plus de Life Business)

Airbags latéraux pour sièges extérieurs

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Assistant de conduite Travel Assist, qui combine le régulateur de distance ACC, l’assistant de maintien dans la voie Lane Assist, l’assistant au changement de voie Side Assist et l’Emergency Assist

Rear Assist avec caméra de recul et Park Assist avec radars de stationnement avant/arrière

Applications décoratives Carbon Grey

Sellerie en tissu et ArtVelours

Pédalier en acier inoxydable

Ciel de pavillon noir titane

Volant sport multifonction en cuir avec commandes tactiles et palettes

Projecteurs LED Plus (projecteurs à LED avec feux de jour à LED, feux antibrouillard intégrés, régulation des feux de route Light Assist, éclairage statique d’intersection)

Pack R-Line extérieur

Jantes 19 pouces Valencia

Pneus auto-colmatants 255/45 R19

Bandeau lumineux LED sur la face avant

Sièges avant sport

Élégance Exclusive (en plus de R-Line)

Sellerie en cuir Vienna

Sièges avant ventilés, chauffants, à réglages électriques avec fonction mémoire

Volant multifonction en cuir, chauffant

Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED

Jantes 18 pouces Francfort

Pneus auto-colmatants 235/55 R18

Toit ouvrant panoramique

En moins par rapport à R-Line