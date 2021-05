Après la version cinq places, c'est désormais au Tiguan sept places de faire peau neuve. Volkswagen vient de dévoiler les images et les informations du nouveau Tiguan Allspace avec, sans surprise, à quelques détails près, les mêmes caractéristiques que son homologue avec deux places de moins.

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, le Volkswagen Tiguan Allspace change de visage avec de nouvelles optiques à LED, une nouvelle calandre, de nouveaux coloris et de nouvelles jantes. Du côté des dimensions, le Tiguan Allspace mesure toujours 4,72 mètres de long, soit 2,2 centimètres de plus que la version dotée de cinq places.

Comme pour l'extérieur, l'intérieur évolue avec parcimonie, avec l'arrivée d'un nouveau volant, une nouvelle ergonomie avec de nouvelles commandes, deux ports USB-C et l'incorporation de la recharge par induction pour les smartphones. En matière d'habitabilité, le Tiguan Allspace n'évolue pas par rapport au précédent modèle, le coffre conserve une contenance allant de 760 à 1920 litres. À titre de comparaison, le coffre du Tiguan cinq places est annoncé à 615 litres, et jusqu'à 1655 litres une fois la banquette rabattue.

Concernant les motorisations, et c'est une surprise, le Volkswagen Tiguan Allspace est dépourvu de versions hybrides rechargeables dans un premier temps, ni même de motorisations micro-hybridées. Cependant, la version 1,4 litre eHybrid de 245 chevaux pourrait être proposée ultérieurement. En revanche, concernant une éventuelle version sportive, le Tiguan Allspace devrait faire l'impasse sur la version R de 320 chevaux, disponible sur le Tiguan cinq places.

Sans motorisations hybrides, la gamme est donc assez basique, avec la présence du fameux quatre cylindres 2,0 litres TDI en 150 ou 200 chevaux, la version de 200 chevaux étant automatiquement livrée avec une boîte DSG à sept rapports et les quatre roues motrices.

En ce qui concerne les moteurs essence, ou le seul moteur essence devrait-on dire, nous retrouvons le quatre cylindres 1,5 litre TSI de 150 chevaux en boîte DSG. Contrairement à d'autres marchés, comme l'Allemagne par exemple, le Tiguan Allspace restylé n'aura pas le droit au quatre cylindres 2,0 litres TSI de 190 et 245 chevaux en France, notamment à cause de rejets en CO 2 trop important qui engendrerait un malus trop élevé.

Pour le moment, Volkswagen n'a pas encore indiqué les disponibilités et les prix de son modèle, mais ils ne devraient pas être vraiment différents du Tiguan Allspace sortant. Comme à l'accoutumée, nous aurons le droit à une petite hausse des tarifs, et le seuil des 40'000 euros en prix de base devrait être franchi, puisque le modèle actuel débute à partir de 39'680 euros.