Les temps sur durs pour les voitures à hayon. La Ford Fiesta disparaît officiellement cette année, tandis que Volkswagen a laissé entendre que les jours de la Polo étaient comptés en raison de la réglementation Euro 7 à venir. En revanche, Renault est déterminé à conserver sa Clio car de nouvelles photos espion révèlent que le modèle va être mis à jour. Nos paparazzis ont repéré un prototype camouflé en plein test.

Le motif noir et blanc fait du bon travail pour nous faire croire que la Clio 2024 sera plus ou moins la même que la précédente. Cependant, une voiture sans motif a été repérée il y a quelque temps, révélant des changements importants dans la signature lumineuse LED à l'avant. Il y aura, vraisemblablement, un niveau de finition Esprit Alpine haut de gamme avec des feux de jour verticaux s'étendant jusqu'au pare-chocs façon Peugeot ou DS.

Renault prévoit quelques changements à l'arrière, les feux semblent avoir de nouveaux graphismes LED et un pare-chocs redessiné. Alors que la plupart des constructeurs automobiles cachent généralement l'embout d'échappement sous le pare-chocs de leurs voitures, cela ne semble pas être le cas avec la Clio 2024. En fait, il dépasse plus qu'il ne le devrait, probablement parce que la marque française testait quelque chose de nouveau sur le moteur.

Mitsubishi emboîte Renault

Bien que nos espions n'aient pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cabine, nous pouvons voir que Renault a pris la peine de cacher le tableau de bord. Cela suggère que certains changements sont prévus, mais il ne s'agit, probablement, que d'un lifting. Avec l'essor des hybrides et des véhicules électriques, la demande de berlines compactes n'est plus ce qu'elle était et il n'est donc pas possible d'investir beaucoup d'argent dans importante une mise à jour de milieu de cycle.

Le lifting de la Renault Clio 2024 coïncidera avec la sortie d'une Mitsubishi Colt équivalente cet automne. Rejoignant le Captur rebadgé en ASX, le "nouveau" modèle sera construit par la marque au losange et va hériter du groupe propulseur électrifié de la Clio E-Tech Hybrid. Il sera fabriqué à Bursa, en Turquie, où la Clio est assemblée.