Certaines voitures ont quitté la scène dans l'anonymat le plus total, mais dans le cas de la Fiesta, Ford a eu la bonne idée d'axer une petite campagne de communication autour de son iconique citadine afin de lui dire adieu.

Après 47 ans de bons et loyaux services, sept générations et pas moins de 16 millions de voitures vendues, la Fiesta va donc quitter le catalogue du constructeur américain l'année prochaine, même s'il est impossible d'en commander une depuis déjà plusieurs mois.

Une décision qui n'a rien de surprenante

Les raisons de ce choix sont, globalement, sans surprise. Le segment B en Europe souffre de plus en plus et les ventes chutent d'année en année, même en Angleterre, où la Fiesta est la voiture la plus vendue depuis des années.

Ensuite, il y a l'électrique qui prend de plus en plus de place au sein des catalogues et des showrooms, mais aussi dans les usines avec des lignes de production désormais occupées par de nombreux modèles électriques. Des lignes qui peuvent être ajoutées, certes, mais entre maîtrise des coûts et rapidité, de nombreux constructeurs préfèrent utiliser leurs forces en présence.

L'arrivée du Ford Puma a aussi fait du mal à la petite Fiesta, les clients étant aujourd'hui plus friands de SUV. Le Puma, qui partage les mêmes moteurs que la Fiesta, rencontre un joli succès, mais au dépens de sa petite sœur.

Une concurrence qui s'électrifie à vitesse grand V

La Ford Fiesta ne possède pas de versions électriques et l'électrification s'arrête à des versions dotées d'une hybridation légère. La plupart de ses concurrentes vont plus loin : la Peugeot 208, best-seller européen du segment, est disponible en électrique, tout comme sa cousine technique, l'Opel Corsa. La Toyota Yaris et la Renault Clio (respectivement quatrième et sixième) sont des hybrides, et bien que leurs ventes reculent sensiblement par rapport à il y a deux ans, elles parviennent tout de même à faire mieux que la Fiesta.

L'électrification touche aussi les usines. Ford prévoit d'augmenter la production de voitures électriques grâce à un nouveau partenariat avec le groupe Volkswagen qui fournira la plateforme MEB, sur laquelle Ford va développer de nouveaux modèles assemblés au sein de l'usine de Cologne, usine dans laquelle la Fiesta est actuellement produite. Le premier modèle qui sortira de cette usine pourrait être présenté dès l'année prochaine.

La Ford Fiesta avait eu le droit à un petit restylage l'année dernière

Pourquoi pas de Fiesta électrique ?

Mais pourquoi Ford ne souhaite-t-il pas tout simplement électrifier sa Fiesta comme le fait Renault avec sa future R5 électrique ? Comme énoncé plus haut, les petites voitures ne se vendent plus aussi bien qu'avant, Ford souhaite donc se concentrer sur des modèles plus haut de gamme et, par conséquent, plus rentables.

À mesure que les coûts de production augmentent, les marges se réduisent et seuls les voitures haut de gamme peuvent garantir des revenus suffisants, ce que les petits modèles comme la Fiesta ne garantissent plus désormais, puisque pour connaître un succès commercial, ce genre de voiture doit continuer d'afficher des prix contenus.

Néanmoins, comme nous pouvons le voir chez d'autres constructeurs, à commencer par Renault avec sa R5 et sa 4L, ou encore Lancia avec sa future Delta, certains modèles iconiques que l'on pensait disparus renaissent de leurs cendres plusieurs années après. La Fiesta reviendra peut-être un jour, dans 10, 20 ou 30 ans, en électrique certainement, mais aujourd'hui Ford donne la priorité à d'autres modèles pour faire face à une conjoncture encore jamais observée dans l'industrie automobile.