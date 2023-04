"Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom." Annonçait avec fierté le slogan publicitaire de la marque française. Il est vrai qu'à cette époque Renault et l'écurie de Frank Williams vivaient le parfait amour en Formule 1.

En effet, les saisons 1992 et 1993 de Formule 1 avaient été couronnées de succès pour l'écurie britannique et le motoriste français. L'écurie avait en effet tout raflé en l'espace de deux saisons, s'assurant les titres constructeurs et pilotes avec Nigel Mansell (1992) et Alain Prost (1993).

Présentée en corse en 1993, cette petite sportive, évolution de la Clio 16S et son moteur 2 litres avaient servi de base à l'arrivée de la marque au losange en rallye. Étonnement, cette Clio qui avait pour but de célébrer les succès de Renault et de Williams en F1 a finalement aidé la firme française à intégrer le Championnat du monde des rallyes. En effet, Renault se devait de commercialiser un certain nombre de Clio animée par un moteur 2L.

Presque trois fois plus de modèles produits que prévu

Renault avait prévu de produire 4500 exemplaires numérotés de sa petite sportive bleue aux jantes or. Toutefois, face au succès, la marque au losange aura produit 12 000 Clio Williams de 1993 à 1996, répartie sur trois phases

(Phase 1, Phase 2 et Phase 3 Swiss Champion). Forte de son succès, la petite voiture bleue a même assuré le rôle de voiture de sécurité au cours de la saison 1996 de Formule 1.

Devenue une pièce de collection, cette Renault Clio Williams ne pouvait et ne peut pas passer inaperçue. Ses roues Speedline dorées, sa couleur métallisée "Sports Bleu" et surtout son badge Williams, présent à différents endroits de la carrosserie, font de cette petite sportive un classique de son époque.

On pouvait retrouver sous le capot de cette Clio un moteur 2.0 atmosphérique de 150 chevaux ainsi qu'une boite de vitesse 5 rapports. Elle affichait des performances impressionnantes pour l'époque avec un 0 à 100 avalé en 7,8 secondes et une vitesse maximum de 215 km/h.

Trente ans après sa première sortie, la Clio Williams est toujours recherchée et voit sa côte augmenter d'année en année. Aujourd'hui une Renault Clio Williams peut se vendre entre 35 000 et 45 000 euros.