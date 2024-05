Le Renault Captur et le Volkswagen T-Cross sont des B-SUV aux philosophies différentes. Plus excentrique et technologique pour le Captur et plus traditionnel pour le T-Cross. Tous deux récemment restylés, les deux SUV sont populaires en France pour leur praticité et leurs prix de vente abordables. Voici une comparaison, de l'extérieur aux moteurs, en passant par l'intérieur et les prix.

L'extérieur

L'esthétique du Renault Captur rassemble des éléments graphiques inspirés de la Clio et du nouveau SUV Rafale. On retrouve notamment à l'avant des phares verticaux à LED repris de la petite Renault, tandis que la calandre fine rappelle le Rafale. D'une manière générale, les formes sont légèrement plus anguleuses que sur le modèle sortant, tandis que la longueur est toujours de 4,23 m. Les jantes en alliage sont également nouvelles, avec un nouveau choix de 19 pouces.

Renault Captur Volkswagen T-Cross

La mise à jour esthétique du T-Cross s'accompagne d'un nouveau look des phares avant et arrière à LED et d'une toute nouvelle calandre, dont le design rappelle celui du T-Roc, plus grand. En termes de dimensions, la longueur a augmenté de 27 mm pour atteindre 4,14 m. La carrosserie a un aspect plus "tout-terrain", avec des inserts gris à l'avant et à l'arrière qui rappellent les protections de bas de caisse.

La gamme s'enrichit également de nouvelles jantes en alliage et de nouvelles peintures, dont le jaune raisin.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Renault Captur 4,23 mètres 1,80 mètre 1,58 mètre 2,64 mètres Volkswagen T-Cross 4,14 mètres 1,76 mètre 1,58 mètre 2,55 mètres

L'intérieur

L'intérieur du Captur met l'accent sur l'effet de surprise. En effet, la première chose que l'on remarque est l'écran vertical de 10,4 pouces équipé du système d'info-divertissement OpenR Link basé sur le système d'exploitation Android Automotive 12, puis le panneau numérique de 10,25 pouces sur lequel s'affichent les informations de conduite et les cartes de navigation.

Le choix de la sellerie change considérablement en fonction de la finition. L'Evolution dispose d'une sellerie grise avec des surpiqûres jaunes et un motif en losange, tandis que l'Esprit Alpine est en cuir avec des détails gris et bleus.

L'écran central du Renault Captur Volkswagen T-Cross, l'intérieur

La suite de systèmes d'aide à la conduite est également complète, avec 28 dispositifs, dont le régulateur de vitesse adaptatif. En ce qui concerne le coffre, la capacité minimale est de 616 litres en poussant la banquette arrière vers l'avant et atteint un maximum de 1 596 litres en rabattant les sièges.

En montant à bord du T-Cross, nous trouvons un écran horizontal allant jusqu'à 10 pouces dans les finitions Style et R-Line et un combiné d'instruments entièrement numérique de 10,25 pouces. Le style du tableau de bord est plutôt classique, avec des commandes physiques de climatisation situées sur un élément noir brillant devant la boîte de vitesses.

La sellerie est en tissu (avec un motif en damier, typique de Volkswagen) et en cuir, tandis que l'équipement de sécurité comprend Travel Assist, qui intègre le régulateur de vitesse adaptatif, Lane Assist et la gestion autonome de l'arrêt et du démarrage (si l'on choisit les versions à transmission automatique).

Le T-Cross tire le meilleur parti de ses proportions, avec une capacité de chargement minimale de 385 litres (455 litres en faisant coulisser le canapé arrière de 140 mm) et maximale de 1 281 litres.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Coffre à bagages Renault Captur 10,25" 10,4" 484 /1 596 litres Volkswagen T-Cross 10,25" 10" 385 /1 281 litres

Les moteurs

La liste des moteurs de la Renault est assez longue. Ils peuvent être achetés en version GPL, essence mild hybrid et essence full hybrid. Dans le premier cas, on trouve le 1.0 turbo GPL de 90 ch ou 100 ch essence, tandis que les versions électrifiées sont propulsées par un 1.6 de 145 ch et 160 ch. La Renault peut être commandée avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 4 rapports sur la version full hybrid.

Renault Captur Volkswagen T-Cross

La gamme du T-Cross est plus simple. La petite Volkswagen n'est disponible qu'avec un moteur essence 1.0 TSI non électrifié de 95 et 115 ch. En ce qui concerne la boîte de vitesses, la variante 95 ch est associée à la boîte manuelle à 5 rapports, tandis que la variante 115 ch peut être associée à la boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports.

Modèle Versions du moteur (essence) Renault Captur 1.0 GPL 90 CH 1.0 essence 100 ch 1.6 mild hybrid 145 ch 1.6 full hybrid 160 ch Volkswagen T-Cross 1.0 95 CH 1.0 115 CH

Les prix

Les prix du Renault Captur restylé commencent à 24 900 euros avec le 1.0 TCe 90 et atteignent 33 800 euros pour le full hybrid en finition Esprit Alpine, qui est également la plus riche en termes de look.

Le prix du T-Cross commence à 25 790 euros pour le 1.0 de 95 ch et atteint 32 410 euros pour la version R-Line.