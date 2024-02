Les commandes sont ouvertes pour le Renault Rafale, le coupé SUV lausannois propulsé exclusivement par un moteur hybride. Le prix de départ est de 45 000 euros et voici ses dimensions : 4,71 mètres de long, 1,86 mètre de large, 1,61 mètre de haut avec un empattement de 2,74 mètres et un volume de coffre de 627 litres.

Ce nouveau Rafale est basé sur la plateforme modulaire CMF-CD du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, la même que celle utilisée par l'Espace et le Nissan Qashqai, entre autres. Les premières livraisons sont prévues pour l'été 2024.

Renault Rafale, prix et équipements

Au lancement, le Renault Rafale propose deux niveaux de finition : Techno et Esprit Alpine. On trouve également une série de jantes en alliage de 20 pouces, des feux full LED, une climatisation automatique bizone, un écran central de 12 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra de stationnement, des capteurs de stationnement à 360 degrés, des bouches d'aération à l'arrière, un chargeur de smartphone sans fil et un système sans clé.

Le Renault Rafale Esprit Alpine (49 000 €) propose un design extérieur spécifique, des pédales en aluminium, des sièges avant chauffants, quatre roues directrices, un détecteur d'angle mort, un hayon motorisé et un système d'alerte de trafic transversal arrière.

La liste des options comprend, entre autres, l'affichage tête haute 9,3 pouces (800 €), le système audio Harman Kardon (1000 €) et divers packs comme le City Premium avec caméra 360° et stationnement automatique ou l'Advanced Driving Assist (qui est un système de conduite assistée de niveau 2 et un volant chauffant.

Comme indiqué au niveau des motorisations, seul le groupe motopropulseur full hybride de 200 ch est actuellement disponible, composé du trois cylindres 1.2 de 130 ch et de deux moteurs électriques, l'un pour la traction et l'autre avec une fonction de générateur-démarreur. Une version plus sportive de 300 ch sera également proposée d'ici la fin de l'année.

Renault Rafale, prix

Version Moteur Moteur Renault Rafale Techno 1.2 full hybrid 200 CV 45.000 euros Renault Rafale Esprit Alpine 1.2 full hybrid 200 CV 49.000 euros

