Renault participera la semaine prochaine au salon IAA de Munich en Allemagne avec une large gamme de produits, dont deux premières mondiales. Réinventé pour l'ère électrique qui s'annonce, le crossover Scenic E-Tech sera rejoint par le Grand Kangoo, probablement une version sept places jumelée avec la Nissan Townstar et la Mercedes Classe T. De nouveaux produits tels que l'Austral et le Rafale seront également présents, ainsi que la Mégane E-Tech.

La grande vedette sera sans aucun doute le Scenic, qui entre dans sa cinquième génération. Présenté l'année dernière par le concept Scenic Vision, le nouveau crossover électrique sera positionné au-dessus de la Megane E-Tech et devrait avoir en grande partie les mêmes dimensions que le concept qui l'a précédé : 4,49 mètres de long, 1,9 m de large, et 1,5 m de haut.

Bien que le concept ait été doté d'un groupe motopropulseur à pile à hydrogène, la version de production adoptée par la suite gardera les choses simples en adoptant des batteries. Tout comme la Megane E-Tech et la Nissan Ariya, le nouveau Scenic reposera sur la plate-forme CMF-EV. Une version sept places est d'ores et déjà exclue, du moins dans un premier temps. La marque française affirme que son Scenic rénové sera la "première voiture de série à incarner la nouvelle stratégie de développement durable de la marque : environnement, sécurité et inclusion".

Le style n'est pas vraiment un mystère puisque Renault a déjà déclaré que le modèle de route conserverait environ 90 % de l'apparence du concept. Sans surprise, des photos ont révélé qu'il perdrait les portes arrière à charnière. Les feux et la calandre seront moins clinquants.

D'autres véhicules électriques sont en préparation puisque Renault s'apprête à relancer le supermini 5 l'année prochaine pour remplacer la Zoe, tandis qu'une nouvelle Renault 4 a déjà été présentée en avant-première par le concept 4ever Trophy, avant un lancement prévu en 2025.