Les voitures hybrides rechargeables, ou PHEV, sont des voitures hybrides qui peuvent également être rechargées sur une prise de courant et parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en mode électrique.

D'après les données d'homologation, ces voitures ont de très faibles émissions de CO2 et peuvent bénéficier d'incitations et d'allègements fiscaux dans de nombreux pays, mais elles doivent être utilisées de manière appropriée, c'est-à-dire en rechargeant régulièrement la batterie de traction.

Il existe déjà plus d'une centaine de modèles de voitures hybrides rechargeables sur les listes européennes et 2024 promet d'être une année riche en innovations dans cette catégorie, principalement des SUV, mais aussi des voitures familiales, des supercars et des hypercars. Découvrons ensemble ce que sont ces plus de 30 nouvelles voitures rechargeables de 2024, sans oublier les différents projets de restylage en cours.

Aston Martin

Aston Martin fait partie des marques qui prendront le chemin de l'électrification en 2024, en commençant par la technologie hybride rechargeable. La première nouvelle voiture à arriver est l'Aston Martin Valhalla, une supercar dotée d'un V8 biturbo de 4,0 litres et de deux moteurs électriques d'une puissance totale de 950 ch.

Aston Martin Valhalla

Les dernières rumeurs font également état de l'arrivée possible en 2024 de versions hybrides rechargeables des coupés DB12 et Vantage, ainsi que du super SUV DBX, dont la puissance pourrait dépasser 700 ch.

Audi

Avec sa nouvelle stratégie de numéros impairs pour les voitures à moteur thermique, Audi se prépare à dévoiler en 2024 les Audi A5 Sportback et A5 Avant, héritières spirituelles et techniques de l'actuelle A4, qui seront également dotées d'une motorisation hybride rechargeable.

Audi A5 Avant, nouvelles photos d'espionnage

Il en va de même pour la nouvelle Audi RS7, la berline sportive et familiale descendante de la RS6, qui proposera en 2024 un moteur PHEV de plus de 600 ch pour la première fois. Des versions rechargeables sont également attendues pour le reste de la nouvelle gamme A7.

BMW

BMW a déjà ouvert les commandes pour deux séries 5 qui seront livrées précisément en 2024 : il s'agit des BMW 530e et 550e xDrive, avec respectivement le moteur électrifié 2.0 de 299 ch et le moteur électrifié 3.0 de 489 ch.

BMW M5 Touring, photos espions

Les amateurs de voitures de sport familiales attendent avec impatience les nouvelles BMW M5 berline et M5 Touring, propulsées pour la première fois par un puissant groupe motopropulseur hybride rechargeable V8 biturbo de 4,4 litres développant plus de 700 ch.

Ferrari

Les heureux clients qui ont réservé la Ferrari SF90 XX Stradale, ainsi que les futurs propriétaires de la SF90 XX Spider, peuvent s'attendre à ce que les premières livraisons de l'hypercar la plus extrême du cheval cabré aient lieu en 2024.

Ferrari SF90 XX Stradale

La voiture hybride rechargeable de Maranello est équipée d'un V8 4.0 biturbo et de trois moteurs électriques d'une puissance totale de 1 030 ch. Elle atteint 320 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes. L'autonomie en mode électrique est de 25 km.

GWM

Le groupe chinois Great Wall Motor (GWM) commercialisera son WEY 03 en 2024 à destination de l'Europe. Le SUV hybride rechargeable est doté d'une grosse batterie de 34 kWh qui promet jusqu'à 130 km d 'autonomie en mode électrique.

GWM WEY 03

Le WEY 03 est propulsé par un moteur turbo essence 2.0 quatre cylindres, contrairement aux rechargeables chinois classiques. S'y ajoutent un moteur électrique de 367 ch pour la traction avant et deux moteurs électriques de 442 ch pour la transmission intégrale.

Honda

Le premier Honda CR-V hybride rechargeable a été annoncé avec les débuts de la sixième génération du SUV japonais, mais les premières livraisons sont attendues entre fin 2023 et début 2024.

Honda CR-V

Le Honda CR-V e:PHEV 2.0l, qui n'a pas encore été présenté, a une puissance totale de 184 ch transmise aux roues avant et, grâce à une batterie de 17,7 kWh, promet une autonomie électrique allant jusqu'à 81 km.

Hyundai

Le nouveau Hyundai Santa Fe, qui sera en concession au printemps 2024, se caractérise à la fois par les formes carrées et imposantes inédites d'un SUV de 4,83 mètres de long, mais aussi par des motorisations électrifiées, dont l'hybride rechargeable.

Hyundai Santa Fe

Le Santa Fe hybride rechargeable utilise le moteur 1.6 turbo essence combiné à un moteur électrique pour 260 ch. Il est équipé d'une traction avant ou intégrale et dispose de sept places.

Lamborghini

Lamborghini vise également l'électrification complète de sa gamme. Après la Revuleto qui vient d'être lancée, la marque du taureau se prépare à lancer des versions hybrides rechargeables de l'Urus et de l'héritière de la Huracan, en 2024.

Lamborghini Huracan Hybrid, le rendu de Motor1.com

Pour le SUV de Lamborghini, dont plusieurs prototypes ont déjà été vus sur piste et sur route, l'utilisation d'un moteur V8 biturbo et d'un moteur électrique de 830 ch est spéculée. Pour la nouvelle supercar qui remplacera la Huracan, les dernières rumeurs parlent toujours d'un V8 biturbo hybride rechargeable, mais avec des puissances comprises entre 700 et 900 ch.

Mazda

Présenté il y a près d'un an, le Mazda MX-30 E-SKYACTIV R EV est sur le point d'arriver chez les concessionnaires. Il ressemble à un SUV hybride rechargeable doté d'un moteur rotatif Wankel faisant office de prolongateur d'autonomie.

Mazda MX-30

Cela signifie que sur ce MX-30, la traction est toujours assurée par un moteur électrique de 170 ch agissant sur les roues avant, tandis que le moteur Wankel de 830 cm3 fait office de générateur pour la batterie de 17,8 kWh. L'autonomie électrique déclarée est de 85 km.

Il devrait être rejoint en 2024 par le Mazda CX-80, un maxi SUV de 7 places équipé du moteur 2.5 hybride rechargeable à essence de 328 ch du CX-60.

Mercedes

Mercedes se prépare à produire de nouvelles voitures hybrides rechargeables en 2024 avec sa marque sportive Mercedes-AMG. Cela commencera par les premières livraisons de la Mercedes-AMG GLC 63 S E-Performance 4Matic (SUV et coupé) de 680 ch, ainsi que de la Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ (SUV et coupé) de 544 ch, qui parcourt également 87 km en mode électrique.

Mercedes-AMG SL

L'arrivée de l'étonnante Mercedes-AMG SL 63 S E Performance de 816 ch qui parcourt 13 km sans émissions est également certaine, tandis que la présentation officielle de sa sœur coupé Mercedes-AMG GT 63 S E Performance et de la Mercedes-AMG CLE 63, plus compacte, est toujours attendue.

Mitsubishi

Pour Mitsubishi, 2024 est l'année du nouvel Outlander, le SUV de quatrième génération qui fait ses débuts officiels en Europe avec un moteur de 2,4 litres combiné à deux moteurs électriques pour un total de 252 ch, une transmission intégrale et une autonomie électrique de 87 km.

Mitsubishi Outlander

Dans les pays où il n'est pas encore arrivé, on attend également les livraisons du nouveau Mitsubishi ASX, le SUV compact hybride rechargeable basé sur le Renault Captur avec 158 ch et une autonomie électrique d'environ 50 km.

Peugeot

2024 pourrait également être l'année de lancement de la version hybride rechargeable du nouveau Peugeot 3008, annoncée sans plus de détails sur la puissance, la batterie et l'autonomie.

Peugeot 3008

Le nouveau Peugeot 5008, qui sera dévoilé en août en version électrique, puis en version mild hybrid et plug-in hybrid, pourrait également être présenté l'année prochaine.

Renault

Pour Renault, la principale nouveauté en matière de motorisation hybride rechargeable est le Rafale, un grand coupé SUV français qui sera commercialisé au printemps 2024.

Renault Rafale

La variante hybride rechargeable du Renault Rafale arrivera après le lancement avec un 1,2 turbo et trois moteurs électriques lui conférant une transmission intégrale et une puissance totale de 300 ch.

Skoda

Le grand SUV de Skoda, le Kodiaq, devient également hybride rechargeable avec la deuxième génération qui vient d'être dévoilée et qui est attendue pour le deuxième trimestre 2024. Le premier Kodiaq PHEV est équipé d'un moteur 1.5 essence électrifié de 204 ch et dispose d'une autonomie électrique annoncée de 100 km.

Skoda Kodiaq

Le constructeur automobile de Bohême lance également la nouvelle Skoda Superb en 2024 dans les styles de carrosserie berline et break, qui est également disponible avec le moteur hybride rechargeable 1,5 TSI de 204 ch associé à une batterie de 25,7 kWh et une autonomie électrique de plus de 100 km dans le cycle WLTP.

Toyota

L'une des nouvelles hybrides rechargeables les plus attendues de 2024 est la Toyota C-HR 2.0 PHEV qui arrivera plus tard dans l'année avec un moteur électrifié développant 223 ch au total et une traction avant.

Toyota C-HR

Le C-HR plug-in dispose d'une batterie de 13,8 kWh et d'une autonomie annoncée de 66 km en mode électrique.

Volkswagen

Volkswagen prévoit deux innovations hybrides rechargeables pour 2024. Cela commence par le nouveau Tiguan, qui sera disponible en deux versions électrifiées 1.5 TSI de 204 ch et 272 ch. Dans les deux cas, la batterie de 19,7 kWh promet une autonomie électrique de 100 km.

Volkswagen Tiguan

La nouvelle Volkswagen Passat Variant sera également proposée avec les mêmes moteurs hybrides rechargeables que le Tiguan, avec 204 et 272 ch et une autonomie électrique de 100 km.