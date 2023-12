L'ID.2 sera l'un des modèles les plus importants de la gamme électrique de Volkswagen. Le véhicule électrique "pour le grand public", dont le prix de départ devrait être de 25 000 euros, pourrait donner l'impulsion nécessaire pour rendre les véhicules électriques plus accessibles sur tous les marchés.

L'ID.2 sera notamment disponible en deux types de carrosserie. En plus de la voiture compacte classique du segment B, il y aura également une version SUV, qui a été anticipée par un teaser posté sur le profil Instagram d'Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen.

Prêt pour l'aventure

L'ID. 2all SUV (nom provisoire donné par Andreas Mindt lui-même) se caractérise par des proportions compactes et un look légèrement différent de la variante traditionnelle. On remarque notamment les protections de passage de roue typiques des SUV et des crossovers, tandis que trois fentes rappelant des prises d'air sont visibles à l'arrière.

Dans nos rendus, nous avons également imaginé une calandre plus large, plus robuste et un style général plus orienté vers l'aventure. Le SUV ID.2 devrait également être équipé de barres de toit, tandis que les écrans de 10,9 et 12,9 pouces présents sur l'ID.2 devraient être confirmés à bord.

Volkswagen ID.2 SUV, il render di Motor1.com

Moteurs et batterie

En ce qui concerne les moteurs, il est possible que la version SUV soit également équipée du moteur électrique de 226 ch monté à l'avant, mais l'option d'une unité double pour permettre la transmission intégrale n'est pas à exclure, une option qui correspondrait bien à la vision de ce modèle.

Pour la batterie, Volkswagen proposerait deux options, avec une version plus grande (potentiellement au lithium-fer-phosphate pour réduire les coûts de production) d'environ 57 kWh, du moins selon les premières rumeurs non officielles.

Enfin, il y a le chapitre du prix: comme mentionné, l'ID.2 se vendra à environ 25 000 euros, mais il est possible que pour la variante SUV, la liste des prix soit légèrement plus exigeante. C'est pourquoi il est plus réaliste de supposer un prix de départ d'environ 30 000 euros, auquel il faudra ajouter des options et divers accessoires.