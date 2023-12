Le Citroën e-Berlingo change de look et bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle génération, ce restylage 2024 apporte des changements et des améliorations substantiels, en particulier à l'intérieur et en ce qui concerne la connectivité.

Comme nous le savons, le Citroën Berlingo en Europe n'est vendu qu'avec un moteur électrique (e-Berlingo), donc même le groupe motopropulseur à batterie a bénéficié d'une mise à niveau qui lui a permis de dépasser largement les 300 km d'autonomie. La modularité et l'espace ont été préservés, avec la possibilité d'accueillir sept personnes. Le Citroën Berlingo restylé sera disponible à partir du printemps 2024.

Citroën e-Berlingo 2024 : l'extérieur

Ce qui a changé sur le Citroën e-Berlingo 2024, c'est tout d'abord la face avant entièrement redessinée, reprise de celle de la nouvelle Citroën C3 : plus verticale avec des traits plus imposants qui expriment beaucoup plus de puissance et de modernité. La calandre et le pare-chocs forment un seul bloc au centre duquel se trouve le nouveau logo ovale de Citroën. Le motif "Double Chevron" est également repris sur les côtés du pare-chocs, faisant le lien avec les nouveaux phares.

Citroen e-Berlingo 2024, l'arrière

Selon le niveau d'équipement, on retrouve une protection de bas de caisse en effet aluminium, un porte-bagages et des jantes de 16 ou 17 pouces. Les flancs et l'arrière restent quasiment inchangés dans leurs lignes, qui sont toutefois adoucies et épurées par des graphismes. Le Citroën e-Berlingo revisité est disponible en cinq teintes de carrosserie, dont les nouveaux bleu Kiama et vert Sirkka, assortis au blanc Kaolin, au noir nacré et au gris acier.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Citroën e-Berlingo 4,4 mètres (Standard)

4,75 mètres (Long) 1,85 mètre 1,87 mètre 2,79 mètres (standard)

2,98 mètres (long)

Citroën e-Berlingo 2024 : l'intérieur

L'intérieur du Citroën e-Berlingo 2024 est l'aspect qui change le plus. Le tableau de bord a été redessiné et au centre se trouve le nouvel écran tactile de 10", accompagné du nouveau cockpit numérique devant le conducteur. Le positionnement de l'airbag passager sur le toit a permis de libérer de l'espace pour un grand compartiment de rangement (Top Box).

Le volant chauffant est également nouveau et "coupé". L'e-Berlingo restylé adopte pour la première fois des sièges avant Advanced Comfort, tandis que l'arrière conserve les trois sièges individuels et en haut, le toit multifonctionnel Modutop est également conservé.

Du point de vue de l'espace utilisable, la modularité des sièges permet de disposer d'un coffre à bagages allant de 775 à 4 000 litres, accessible également par la lunette arrière ouvrante et les portes arrière coulissantes équipées de vitres électriques. Les systèmes d'infodivertissement sont nouveaux : My Citroën Play, qui intègre Apple CarPlay, Android Auto et My Citroën Drive Plus, est plus complet et à commande vocale.

Citroen e-Berlingo 2024, l'intérieur

Citroën e-Berlingo 2024 : les moteurs

Le Citroën e-Berlingo 2024 est équipé d'un moteur électrique de 100 kW (136 ch) couplé à une nouvelle batterie LFP de 50 kWh avec une autonomie pouvant atteindre 320 km (cycle mixte WLTP, en cours d'homologation), soit 20% de plus que son prédécesseur. Cette autonomie peut être encore optimisée grâce au nouveau système de freinage régénératif à trois niveaux. De plus, trois modes de conduite sont toujours disponibles : Eco, Power et Normal. Enfin, une pompe à chaleur (en option) permet de chauffer l'habitacle sans utiliser la batterie.

L'e-Berlingo est équipé d'un chargeur embarqué de 7,4 kW et d'un chargeur triphasé de 11 kW en option. En mode courant continu, l'e-Berlingo recharge jusqu'à 100 kW et prend 30 minutes pour recharger la batterie de 0 à 80%. L'application e-ROUTES agit également comme un assistant pour organiser son trajet, s'adapter aux conditions de circulation en temps réel, utiliser les bornes de recharge en cours de route ou encore suivre l'évolution du niveau de charge de la voiture.

Citroën e-Berlingo 2024

Citroën e-Berlingo 2024 : les prix

Les prix du Citroën e-Berlingo 2024 n'ont pas encore été communiqués, mais il est logique de penser qu'il pourrait y avoir des ajustements à la hausse par rapport à la liste de prix actuelle, qui commence à 35 000 euros et monte à 40 000 euros pour le haut de gamme. En dehors de l'Europe ou sur des marchés spécifiques, le Berlingo est également disponible avec des moteurs thermiques : trois moteurs diesel BlueHDi de 90, 100 et 130 ch et deux moteurs essence PureTech de 110 et 130 ch.

Citroen e-Berlingo 2024, le nouveau phare LED

Citroën e-Berlingo 2024 : les concurrents

Si l'on exclut les plus proches parents du groupe Stellantis, à savoir le Peugeot e-Rifter, le Fiat E-Doblò et l'Opel Combo-e Life (tous renouvelés), auxquels s'ajoute le Toyota ProAce City Verso Electric, les seuls véritables concurrents de l'e-Berlingo sont : le Renault Kangoo E-Tech et le Mercedes EQT, tous deux désormais dotés d'un empattement long.

Pour le Kangoo, les prix commencent à 32 500 euros. Le Mercedes EQT, fruit d'une collaboration entre Mercedes et Renault, est proposé à partir de 37 841 euros. Les performances des concurrents sont légèrement différentes de celles du e-Berlingo. Pour le Kangoo et l'EQT, il s'agit d'un moteur de 90 kW, d'une batterie de 45 kW et d'une autonomie déclarée de 280 km.