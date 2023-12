Le Renault Captur est sur le point de changer avec le classique restylage de mi-parcours, attendu au début de l'année 2024. Les débuts officiels pourraient avoir lieu au prochain Salon de Genève. Les changements devraient être alignés avec ceux vus sur la Clio, à la fois esthétiquement et technologiquement, même s'il y aura des détails dédiés.

Les croquis publiés sur le site du bureau international des brevets nous donnent une idée de ce à quoi ressemblera le restylage du Renault Captur. La version remaniée du crossover français y est représentée sous tous les angles possibles et imaginables. L'intérieur manque, mais dans ce cas, c'est la Clio elle-même qui vient à notre secours.

Plus de personnalité

Le plus grand changement sur le Renault Captur 2024 sera la face avant, avec une calandre entièrement redessinée et très différente de celle de la Clio, avec un effet tridimensionnel et plus fin. Un style proche de celui du Rafale, y compris au niveau des blocs optiques, qui restent horizontaux. En dessous, les feux diurnes conservent le dessin de la flèche mais, du moins selon les croquis, ne sont pas "cassés" au centre.

En revanche, les côtés et l'arrière restent quasiment identiques, avec des feux à nouveau en forme de "C" pour embrasser idéalement le haut du hayon.

Renault Captur 2024, la face avant

Comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'images de l'intérieur du nouveau Renault Captur, l'une des nouveautés les plus attendues de la société pour l'année prochaine. Cependant, nous nous attendons à trouver une instrumentation numérique de 7" sur la version de base et de 10" sur les versions plus riches, accompagnée de l'écran tactile du système d'infodivertissement de 7" ou 9,3" en fonction de la finition.

Renault Captur 2024, vue latérale Renault Captur 2024, vue arrière

Les moteurs

Bien entendu, les documents du bureau des brevets ne mentionnent pas les moteurs du Captur restylé, mais même dans ce cas, il devrait y avoir un chevauchement total avec la Clio. Sous le capot, on devrait donc trouver les trois cylindres 900 cm3 atmosphériques 65 ch, 90 ch turbo et 100 ch GPL, ainsi que le 1.5 diesel 100 ch.

Les motorisations électrifiées ne manqueront évidemment pas : d'une part le full hybrid de 145 ch et d'autre part le reachargeable de 160 ch.