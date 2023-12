La semaine dernière, la marque au losange a dévoilé les premières images de la Renault 5 E-Tech, prête à être produite. Aujourd'hui, le design de la voiture a été dévoilé grâce à des images de brevets publiées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui montrent le modèle sous-compact dans toute sa gloire rétro-moderne. Il reste fidèle au concept-car dévoilé en janvier 2021, et nous sommes impatients de le voir remplacer la Zoe. Mieux encore, Alpine, la division performance de Renault, s'en servira comme base pour une voiture électrique à hayon.

La nouvelle Renault 5 se rapproche un peu plus

La Renault 5 E-Tech se montre sous son meilleur jour dans ces nouvelles images, montrant le témoin de charge sur le capot que nous avions vu dans le teaser. Un détail intéressant que nous pouvons remarquer est la présence d'un port de charge sur les ailes avant gauche et droite. C'est une bonne surprise car le fait d'avoir deux ports augmente les coûts de production et nous ne nous attendions pas nécessairement à cette caractéristique sur ce qui sera un VE grand public abordable. Même le design des roues a été largement repris du concept, bien que les jantes semblent un peu plus petites.

Par rapport au concept, la version de série de la R5 a perdu la barre de feux arrière sur le hayon au profit d'une garniture noire. Les rétroviseurs latéraux sont plus grands et les poignées des portes avant sont plus traditionnelles que celles du showcar, plus épurées et affleurant le panneau de porte. Montée sur le montant C, la poignée des portes arrière est désormais plus grande. Le toit noir et les accents rouges indiquent que nous sommes en présence d'une version haut de gamme du petit véhicule électrique.

Exclusivement électrique

Il convient de noter que la Renault 5 de troisième génération sera exclusivement électrique, mais ne reposera pas sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques. La nouvelle citadine, qui dépoussiérera un nom légendaire utilisé pour la dernière fois en 1996, adaptera les bases de la Clio en se procurant jusqu'à 70 % du matériel pour réduire les coûts de production de près d'un tiers par rapport à la Zoe. La plate-forme a été baptisée AmpR Small (anciennement CMF-B EV). Fait inhabituel pour une voiture du segment B, elle sera dotée d'une suspension arrière multibras, ce qui devrait se traduire par une meilleure tenue de route.

Successeur de la Zoe

Puisque nous avons mentionné la Zoe, qui va bientôt disparaître, celle-ci a un pack de batteries composé de 12 petits modules, alors que son successeur n'en aura que quatre mais plus grands. Ce changement permettra de gagner 15 kg et s'accompagnera d'une amélioration de la rigidité du soubassement grâce à une meilleure intégration du bloc-batterie. En conséquence, les niveaux de bruit, de vibrations et de rudesse (NVH) diminueront.

Une autre mesure de réduction du poids sera l'adoption d'un nouveau moteur qui intégrera le chargeur, le convertisseur de puissance et le boîtier de gestion de la puissance auxiliaire, tout en supprimant les aimants. Ce changement permettra de supprimer 20 kg supplémentaires. Le moteur électrique sera capable de développer une puissance de 134 chevaux.

Dans un premier temps, la Renault 5 E-Tech sera vendue uniquement avec une batterie de 52 kWh offrant une autonomie de 400 kilomètres selon la norme WLTP. Une variante moins chère, dotée d'une batterie de 40 kWh et d'une autonomie plus réduite, sera ajoutée plus tard au cours du cycle de vie. Ces batteries bénéficieront d'une densité énergétique supérieure à celle de la Zoe. Le nouveau véhicule électrique sera plus petit, avec une longueur de seulement 3,92 mètres.

En ce qui concerne le prix, Renault annonce environ 25 000 euros. La première mondiale de la Renault 5 E-Tech est prévue pour le 26 février au Salon de l'automobile de Genève 2024.

Renault 5 électrique