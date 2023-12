Audi insiste sur le fait qu'il y a une place dans ce monde obsédé par les SUV pour une familiale haute performance. Selon l'endroit où vous habitez, la marque aux quatre anneaux se fera un plaisir de vous vendre les RS4 et RS6 actuelles, ou vous pouvez attendre que les breaks rapides soient mis à jour. Il a été confirmé que le premier recevrait une prochaine génération tandis que le second se prépare à une révision à mi-cycle. Mais cette RS6 est plus qu'une simple version rénovée puisque, d’après nos renseignements, il s’agira plutôt d’un dérivé "hardcore".

D’après les photos, la prochaine RS6 ne semble pas si différente des précédentes mais tout est dans les détails. Cachées à la vue de tous se trouvent des prises d'air verticales, sur les ailes avant, que l'on ne trouve pas sur la variante Avant classique. Il semble que la marque basée à Ingolstadt ait également modifié la forme des prises d'air tandis que la lèvre du spoiler a un nouveau look. À l’arrière, le diffuseur est assez différent si l’on en juge par les trois ailettes verticales flanquées des doubles embouts d’échappement ovales.

On remarque également ce qui semble être un autocollant Audi Sport sur les portes arrière. Ce dernier s'étend probablement sur les ailes avec un graphique rouge pour imiter le concept RS6 GTO dévoilé fin 2020. En fait, le gros becquet de toit du prototype semble provenir de ce super break unique. Une version miroir du motif tricolore d'Audi Sport semble également être appliquée à l'avant de la voiture, à en juger par la section noire apparente sur les portes. La RS6 GTO avait la même présentation, à quelques différences prêt.$

Une version encore plus puissante ?

Provisoirement appelé RS6 GT, le prochain break est doté de réflecteurs rouges horizontaux au-dessus des embouts d'échappement, tandis que le modèle standard en a des verticaux montés aux coins du pare-chocs. Les roues sont d’une taille impressionnante pour un prototype qui circule avec des pneus d’hiver. On a l'impression qu'il est encore plus bas que la RS6 Performance mais cela reste à vérifier.

Il est possible qu'Audi Sport se penchera d’avantage sur le moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres pour en extraire plus que les 621 chevaux et 850 Newton-mètres de couple disponibles dans la RS6 Performance actuelle. Le patron d'Audi Sport, Sebastian Grams, a fait allusion à plus de punch en affirmant que la RS6 pourrait avoir une variante "plus extrême" et "encore plus forte". Cette version revue sera dévoilée bel et bien dévoilée en 2024 mais nous ne disposons pas encore de la date exacte.

Quant au concept évoqué un peu plus tôt, si vous ne vous souvenez plus de la RS6 GTO, nous avons joint une galerie au bas de cet article. Ce bolide, inspiré de la voiture de course 90 Quattro IMSA GTO de 1989, avait même un échappement latéral, ce qui ne semble malheureusement pas être le cas ici. La RS6 n’a pas non plus ces enjoliveurs blancs radieux.

