Le monde de l’automobile était conscient de cette triste nouvelle depuis longtemps et il est maintenant temps de dire au revoir à la légendaire TT. Initialement présenté en avant-première au Salon automobile de Francfort 1995, le modèle de première génération a été mis en vente trois ans plus tard en version coupé, avec un roadster lancé en 1999. Après près de 26 ans de production et trois générations plus tard, la dernière Tourist Trophy a quitté la chaîne d'assemblage de l'usine Audi de Györ, en Hongrie.

Du 18 février 1998 au 10 novembre 2023, la marque aux quatre anneaux a assemblé un total de 662 762 véhicules. Le dernier de la race est un coupé TTS doté du moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres et de la transmission intégrale Quattro partagée avec la S3. Dans le monde automobile actuel, notamment dominé par les SUV, il est tout simplement désolant de voir que cette icône nous quitte aussi pour laisser place à une industrie toujours moins diversifiée.

Un retour est-il réellement impossible ?

La triste image n’est pas accompagnée d’un communiqué de presse puisque l’annonce a été faite par Audi sur son compte officiel, sur Instagram. La dernière TT est accompagnée du concept de 1995, que nous avons mentionné plus tôt, et d'un roadster de première génération. On peut dire sans se tromper que la Mk3 sortante était la voiture la plus élégante, construite sur la plate-forme MQB, parmi les TT mais la version originale restera à jamais dans les mémoires.

Le retrait de cette Audi marque le début de la disparition progressive du moteur à,cinq cylindres, toujours disponible dans les modèles RS3 et RS Q3. À son apogée, la voiture de sport était proposée avec un moteur encore plus gros puisque les deux premières générations étaient disponibles avec un VR6.

À présent, que nous réserve l’avenir ? La marque de luxe allemande a suggéré que la TT pourrait revenir un jour en tant que voiture électrique, bien que aucune décision n’a encore été prise, mais pas sûr qu’elle rencontre un grand succès. Espérons simplement qu’elle continuera de formé un duo coupé et roadster. Cela dit, n'oublions pas qu'il y a eu des concepts avec différents styles de carrosserie, comme une berline (la TT Sportback de 2014) et un multisegment (la TT Offroad, la même année).

