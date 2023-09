Les BMW M2 et Audi RS3 sont des voitures relativement petites mais qui offrent beaucoup de puissance et de performances. Les deux sont très amusantes à conduire, malgré leur conception différente, mais dans cette nouvelle vidéo, on va enfin découvrir laquelle est la plus rapide.

L’Audi RS3 Performance cache sous son capot bleu un moteur cinq cylindres en ligne turbocompressé de 2,5 litres. Il développe 407 chevaux et 500 newton-mètres de couple, mais la BMW M2 est équipée d'un plus gros moteur six cylindres en ligne bi-turbo, de 3,0 litres, qui produit 460 chevaux et 550 Nm de couple.

Galerie: BMW M2 2023

31 Photos

La BMW est peut-être plus puissante, ce qui est toujours un avantage, mais elle est aussi plus lourde et c’est une propulsion arrière tandis que la RS3 est dotée d'une transmission intégrale. L'Audi pèse également 1 614 kilos par rapport au coupé de 1 730 kg, ce qui en fait une comparaison plutôt équilibrée entre les deux voitures de performance.

Galerie: Audi RS3 2022

22 Photos

Le match

L'Audi a profité de ses avantages dès le départ, prenant rapidement une avance, mais n’a pas duré longtemps. La puissance supplémentaire de la BMW l'a aidé à rattraper son retard, prenant la tête juste avant que le duo ne franchisse la ligne d'arrivée. La M2 a gagné par environ une longueur de voiture, ayant besoin de 21,5 secondes pour terminer la course longue d’un kilomètre. L'Audi n'était pas loin derrière, bouclant le parcours avec seulement un dixième de retard.

La future M2 pourrait gagner avec une marge encore plus grande si les rumeurs selon lesquelles BMW ajouterait la transmission intégrale au coupé se confirmaient. Le système xDrive coïnciderait également avec une augmentation de puissance de cette version, augmentant soit-disant la puissance de la prochaine M2 à 520 ch, soit la même puissance attendue dans la variante CS. Le modèle M2 xDrive ne devrait pas arriver avant 2026, après le lancement de la M2 CS.

Galerie: BMW M2 CS (2020)

33 Photos

La RS3 ne sera plus la même au moment où sa rivale traction intégrale pourrait arriver. Audi prépare actuellement une version revue du modèle de performance et d’après quelques photos, elle est actuellement en phase de test. Mais à l’inverse de BMW, il ne faut pas s’attendre à ce que Audi augmente considérablement la puissance du moteur de sa voiture.

Galerie: Audi RS3 - photos espion