L'Audi RS3 fait déjà peau neuve. Bien que le modèle actuel ne soit là que depuis 2022, cela n'a pas empêché Audi de le repenser. De nouvelles photos d'espionnage montrent les tests de la version Sportback sur et autour de la piste de course du Nürburgring.

Le camouflage sur la Sportback recouvre les mêmes éléments cachés sur l’RS3 berline repérée en octobre dernier. Les revêtements dissimulent une nouvelle face avant avec une calandre et un pare-chocs remodelés. Le camouflage s'étend aussi sur les côtés de la voiture qui pourraient s’offrir un nouveau look.

Ce modèle arbore de nouveaux feux arrière, qui devraient migrer vers la berline. La fausse calandre du pare-chocs arrière semble avoir disparu du modèle, lui donnant une forme plus simple avec les pots d'échappement ronds qui dépassent.

Galerie: Audi RS3 2022

22 Photos

Les photographes n’ont pas eu un aperçu clair de l’intérieur de la voiture mais il semble qu'Audi n’ait pas effectué de changement majeur. Le tableau de bord semble d’ailleurs identique à celui du modèle actuel. Cependant, nous nous attendons très certainement à ce que la marque mette à jour le logiciel et qu’elle apporte des modifications mineures.

Quand verra-t-on cette Sportback ?

Le moteur cinq cylindres en ligne turbocompressé de 2,5 litres de la voiture actuelle devrait continuer à alimenter la RS3, qu'Audi associe à sa transmission automatique à double embrayage S tronic à sept rapports et à son système de traction intégrale Quattro. Cependant, il pourrait y avoir une version plus puissante du moteur en préparation.

La version actuelle produit 401 chevaux et 500 Nm de couple, ce qui propulse l’RS3 à 100 km/h en 3,6 secondes. La voiture peut atteindre les 250 km/h en étant bridée (du classique), mais les acheteurs peuvent l'augmenter jusqu’à 290 km/h.

On ne sait pas quand Audi pourrait révéler le modèle, car la version actuelle a été mise en vente il y a peu ce qui rend encore plus étrange le développement d’une nouvelle voiture. Elle pourrait faire ses débuts plus tard cette année ou début 2024 mais il n’y a encore aucune date officielle à ce stade.