Avec tous les prototypes d’Audi A4 et A5 camouflés que nous avons repérés au cours de la dernière année, il est difficile de croire que ce n'est que la deuxième fois que nous voyons l'A5 Sportback en action. De nouvelles images montrent le véhicule qui remplacera peut-être la précédente berline A4.

Au cas où vous seriez un peu confus, il faut rappeler l'avenir de l'A4. En mars, Audi a confirmé que les appellations A4 et A6 seront réservées aux voitures électriques à l'avenir, tandis que les versions thermiques passeront aux A5 et A7. Entre fin 2022 et début 2023, nous avons vu de nombreux prototypes dans diverses sortes de camouflage.

Cette deuxième observation de la Sportback montre le prototype de près pour la première fois. Le hayon incliné est facile à repérer et nous avons un bon aperçu des phares d'origine. De manière générale, la face avant ressemble à celle de la future A5 Avant (cela peut sembler bizarre, nous devrons nous y habituer aussi).

Les feux arrière, fins, sont également visibles à travers le camouflage, mais les choses deviennent intéressantes lorsque l’on prête attention aux côtés. Nous pouvons voir des portes standard contrairement aux portes sans cadre de l'actuelle A5 Sportback. Il est donc possible qu'Audi abandonne la désignation Sportback et appelle simplement le successeur "berline A5." En d'autres termes : l’A4 Sedan et l’A5 Sportback fusionnent en un seul modèle.

Quid de la motorisation ?

À partir du montant B, tout semble identique aux nombreux prototypes A5 Avant que nous avons vus. Cela s'applique également à l'habitacle, qui présentera un design minimaliste avec seulement quelques commandes tactiles. Les prototypes précédents comportaient un intérieur avec de grands écrans numériques pour le conducteur et la console centrale, ne laissant que quelques boutons visibles sur cette dernière et le volant.

On sait aussi qu'il s'agit d'un prototype avec un moteur à combustion interne. Le camouflage blanc autour des deux pots d'échappement est légèrement décoloré, ce qui signifie qu'ils ne sont pas là juste pour le spectacle. Les prototypes précédents capturés en vidéo jouaient différentes bandes sonores à quatre cylindres et V6, bien qu’il soit possible que le six cylindres sera réservé aux variantes S. Une hybride rechargeable semble également envisageable.

Comme mentionné, des prototypes masqués sont exposés depuis plus d'un an, alors attendez-vous à une première bientôt. La date exacte reste un mystère, mais une révélation de la part d'Audi sera certainement avant la fin de l'année.