L'Audi RS3 utilise un moteur turbocompressé de 2,5 litres qui développe 394 ch. Le couple quant à lui est de 500 Nm. Ceux qui ont une soif insatiable de puissance doivent savoir qu'une version plus puissante pourrait voir le jour.

Lors d'un entretien avec Autocar, Sebastian Grams, patron d'Audi Sport, a laissé entendre que le cinq cylindres en ligne pourrait être encore amélioré. Lorsqu'on lui a demandé si le moteur pouvait être plus puissant sans avoir recours à l'électrification, le patron a répondu par un simple "oui". Au cours de la même interview, il a ajouté : "Nous allons augmenter la puissance du moteur à cinq cylindres sans recourir à l'électrification".

Audi RS3 2022

22 Photos

"Il y a encore du chemin à faire. Nous avons réalisé la RS3 Performance Edition, plus rapide, plus performante, avec des sièges baquets et une autre calibration. Vous pouvez voir que nous allons vraiment affiner nos produits à l'avenir".

Il reste à voir si les quatre anneaux visent à surpasser les voitures compactes d'AMG portant le nom "45", qui ont une puissance légèrement supérieure de 416 ch. Une version plus puissante du moteur à cinq cylindres en ligne est susceptible d'équiper la RS3, puisque la TT est abandonnée. Il sera intéressant de voir si un crossover RS Q3/RS Q3 Sportback plus puissant est prévu, bien qu'il serait plus logique de proposer le moteur amélioré dans la RS3 Sportback et/ou la RS3 Sedan.

Le glorieux moteur TFSI a déjà été porté à 493 ch dans une voiture non-Audi pour la D8 GTO F22 de Donkervoort. Le saut serait probablement trop important pour la RS3, mais cela prouve que le cinq cylindres a un potentiel inexploité. Quand pouvons-nous nous attendre à le voir ? Dans les trois prochaines années, car la marque de luxe allemande a clairement indiqué qu'elle ne lancerait que des véhicules électriques à partir de 2026.