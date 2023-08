La BMW M2 a gagné en popularité grâce à son puissant moteur six cylindres et à sa maniabilité incroyable. C'est une voiture spéciale et un sujet de débat parmi les fans de BMW pour savoir quelle version est la meilleure. C'est ce qui a déclenché la dernière confrontation sur 400 mètres (départ arrêté) de Carwow, qui comprend tous les modèles BMW M2 fabriqués jusqu’à présent.

On commence avec la BMW 1M. Bien qu'il ne s'agisse techniquement pas d'une M2, c'est la genèse de la Série 2 et partage la même architecture. Elle est propulsée par un six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres développant 340 chevaux couplé à une transmission manuelle à six vitesses. Avec ses 1495 kilos, c'est la voiture la moins puissante mais la plus légère de la course.

Passons à la BMW M2 d'origine, nous avons affaire à une voiture plus lourde mais plus puissante. Pesant 1 520 kg, elle produit 370 chevaux grâce à son six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres et utilise une boîte de vitesses automatique à double embrayage.

Galerie: BMW M2 Competition

62 Photos

On trouve ensuite la BMW M2 Competition, une version plus sportive de la M2. À partir de la même cylindrée de 3,0 litres, elle développe 410 chevaux et utilise une boîte de vitesses à double embrayage, à sept rapports. C’est la plus puissante de cette première course, mais aussi la plus lourde avec ses 1 575 kg.

Le duel des champions

Une deuxième course la voiture gagnante de la première série contre la BMW M2 CS et la nouvelle M2. Sur le papier, la M2 CS et la dernière M2 sont les plus proches. La M2 CS développe 450 chevaux contre 460 chevaux pour sa rivale, tous deux utilisant le six cylindres en ligne de 3,0 litres.

Galerie: BMW M2 (2023)

65 Photos

Mais la M2 CS transfère la puissance aux roues arrière via une transmission manuelle à six vitesses, tandis que la M2 utilise une transmission automatique à sept vitesses. Pourtant, alors que la M2 CS pèse 1 550 kg, sa concurrente fait pencher la balance à 1 725 kg, ce qui est loin d’être négligeable.

À vos prédictions !