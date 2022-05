La nouvelle génération de la BMW Série 2 arrive sur le marché. La version la plus puissante, la BMW M240i, développe 374 ch grâce à son moteur de six cylindres. En attendant le lancement de la toute nouvelle M2 qui régnera en maître au sommet de la gamme, la BMW M240i tente sa chance face à la précédente génération de la BMW M2 lors d'un duel organisé par la chaîne YouTube Carwow.

Les deux voitures de sport sont bien plus différentes qu'il n'y paraît. Alors que la M240i dispose d'une transmission intégrale, la BMW M2 Competition d'ancienne génération balance ses 410 ch sur les roues arrière. Elle est également plus légère de 115 kg. En effet, la M240i pèse 1690 kg, alors que sa concurrente avoue 1575 kg sur la balance.

BMW M240i (G42) BMW M2 Competition (F87)

Au démarrage, la BMW M240i prend les devants et franchit la ligne d'arrivée en première position. Elle a parcouru le 1/4 mile en 12,2 secondes contre 12,5 secondes pour la BMW M2 Competition. En revanche, lorsque les deux sportives sont lancées à 50 mph, la M240i flanche face à sa concurrente qui termine en première position. La BMW M2 Compeition est plus puissante et l'influence de la propulsion est moindre.

À l'épreuve du freinage, la BMW M2 Competition perd une nouvelle fois. Nous attendons avec impatience sa nouvelle génération qui fera de la M240i qu'une bouchée de pain. Comme l'a confirmé BMW, elle sera fabriquée au Mexique. Elle devrait être présentée lors des prochains mois, d'après les rumeurs, sa puissance serait d'environ 450 ch. Une version encore plus puissante est envisageable pour faire écho à la BMW M4 CSL que le constructeur révélera d'un moment à l'autre.

Dans une précédente vidéo, la BMW M240i a montré qu'elle était capable de battre la Mercedes-AMG CLA 45, et de talonner la nouvelle Audi RS 3 Berline forte de 400 ch.