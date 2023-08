BMW travaille sur la déclinaison CS de sa M2. De nouvelles photos montrent les essais du coupé en public, avec un camouflage intégral qui cache la carrosserie et les changements dans le design.

La future BMW M2 CS est plus basse que le modèle classique et ses roues plus larges, mais le camouflage complique la détection des autres changements. La version plus sportive semble conserver une grande partie de la face avant du modèle de série. Le camouflage cache peut-être un nouvel spoiler intégré à l'arrière.

Galerie: Photos espion de la BMW M2 CS

14 Photos

Nous n'avons pas aperçu l'intérieur de la voiture mais nous ne pensons que pas que BMW apporter de gros changements. La M2 a été lancée avec l'écran incurvé du constructeur, qui s'étend sur tout le tableau de bord et fonctionne avec la dernière version du logiciel iDrive. La CS devrait bénéficier de la même configuration et le haut de l'écran semble d'ailleurs apparaître sur les photos espions.

Nous nous attendons à ce que la BMW M2 CS embarque une version du moteur S58. Les rumeurs indiquent que le six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développera au moins 500 chevaux et qu'il pourrait même atteindre 520 chevaux, dépassant ainsi la M3. Ce serait une augmentation notable par rapport à la M2 de série, dont le groupe motopropulseur développe 460 chevaux et 465 Nm.

Alors que BMW propose la M2 standard avec une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique à huit rapports, la M2 devrait être automatique. Cette décision a du sens car la boîte automatique de la M2 lui permet de faire le 0 à 100 km/h en deux dixièmes de moins que la version manuelle.

Cette référence devrait naturellement être abaissée avec la puissance supplémentaire offerte par la CS. L'ensemble M Driver's Package offre à la M2 une vitesse de pointe de 260 km/h, qui pourrait être augmentée sur la nouvelle variante. Le poids devrait également être abaissé, BMW pouvant ajouter des pièces en fibre de carbone pour améliorer les performances.

La date de présentation de la BMW M2 CS est encore inconnue mais elle devrait avoir lieu en 2024, probablement au second semestre. Elle devrait être produite en quantité limitée et à un tarif premium. La BMW M2 2023 est proposée à partir de 81 100 euros.