Alpha-N Performance a dévoilé deux coupés BMW M2. La M2 GT est la variante la plus extrême avec un kit carrosserie audacieux, tandis que le modèle Project "Silver" arbore une apparence plus sobre.

L'Alpha-N M2 GT est doté d'un kit de carrosserie en carbone complet, comprenant un grand aileron arrière et un insert de diffuseur arrière. À l'avant, le spécialiste a ajouté un becquet à lèvres, des bouches d'aération pour les ailes avant, une nouvelle calandre et un nouveau capot avec une grande sortie d'air. Sous ce dernier se trouve un cache moteur en carbone.

La voiture porte également des roues Edelweiss disponibles en deux configurations. Des jantes de vingt pouces sont disponibles, Alpha-N offrant un ensemble échelonné de jantes de 20 et 21 pouces en option. La M2 GT est équipée d'une suspension à ressorts Road & Track d'Öhlins avec des plaques de carrossage réglables, l'extérieur reflétant le British Racing Green de la E36 M3 GT, dont BMW n'a produit que 356 exemplaires.

Le projet M2 "Silver" rend hommage à la E46 M3 CSL, qui apparaît sur le couvercle du coffre avec un becquet en queue de canard en carbone. La BMW porte le spoiler avant du Clubsport avec des évents, un nouvel insert de calandre, un capot avec une sortie d'air centrale, des évents d'aile et un insert de diffuseur arrière. Sous le capot se trouve un cache moteur en carbone.

Cette M2 plus discrète arbore également la même suspension à ressorts d'Öhlins, mais n'a pas les plaques de carrossage réglables. Ses pneus sont des ProLine de 20 et 21 pouces.

Rien de neuf sous le capot

Alpha-N ne note aucune amélioration du groupe moto-propulseur de la voiture. La M2 de deuxième génération a fait ses débuts en octobre dernier avec le moteur S58 de la marque soit le six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur qui développe 453 chevaux et 550 Nm de couple. Une boîte manuelle à six rapports est de série, mais le constructeur allemand propose en option sa transmission M Steptronic à huit rapports.

BMW affirme que le coupé peut atteindre les 100km/h en 4,1 secondes avec la boîte de vitesses manuelle. Cela tombe à 3,9 secondes dans les modèles équipés d'une boîte automatique. La voiture a une vitesse de pointe limitée à 250 km/h, mais le groupe de conduite M en option peut l'augmenter à 285 km/h, avec une puissance de freinage provenant des freins avant à six pistons.

À l'intérieur, BMW a installé une paire d'écrans, un conducteur de 12,3 pouces et un écran d'info-divertissement de 14,9 pouces. Le M2 a été mis en vente plus tôt cette année, à partir de 57 800 euros.