BMW dévoile la version la plus puissante de son SUV d'entrée de gamme : le X1 M35i xDrive 2024 qui fait ses débuts avec un puissant moteur de 2,0 litres, le look agressif qui va avec et des mises à niveau matérielles pour de meilleures performances sur la route.

Il deviendra également le premier produit BMW à recevoir le dernier système d'infodivertissement iDrive 9 lors de sa mise en vente, en octobre 2023.

Le nouveau X1 M35i xDrive est accompagné d'une itération plus puissante du moteur 2,0 litres du constructeur automobile. Grâce à des améliorations telles qu'un vilebrequin plus solide, un système d'alimentation en huile optimisé et quelques pièces reprises des moteurs six cylindres de BMW, cette version à quatre cylindres produit désormais 312 ch entre 5750 et 6500 tr/min, et un couple de pointe de 400 Nm entre 2000 et 4500 tr/min. Cela représente un bond significatif par rapport aux 241 ch du modèle de base.

Pour canaliser la puissance aux quatre roues, on trouve le système xDrive de BMW, qui est couplé à une transmission à double embrayage à sept rapports avec un différentiel mécanique à glissement limité intégré. Il limite la différence de vitesse de rotation entre les roues avant, ce qui devrait améliorer la dynamique de conduite du crossover dans les virages. Le résultat de cette configuration est un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes et une vitesse de pointe régulée à 250 km/h.

Le X1 grimpe les échelons

La puissance de freinage provient d'un nouveau système intégré. Le X1 M35i est désormais le premier modèle M Performance à être équipé d'un système M Compound en option, utilisant un étrier à quatre pistons avec des disques percés de 15,2 pouces sur les roues avant et des unités à un piston avec des disques de 13,0 pouces à l'arrière. Ils sont finis en gris brillant et se cachent derrière des roues de 19 pouces de série ou de 20 pouces en option. Enfin, la suspension M réglable de BMW est également de série aux côtés de la direction sport.

Galerie: Illustration du BMW X1 2023

4 Photos

Un extérieur agressif avec des prises d'air plus grandes dans le carénage avant, des extensions latérale proéminentes, un becquet de toit spécifique au modèle et un nouveau diffuseur, incorporant quatre tuyaux d'échappement qui correspond à la puissance et aux performances du modèle, telles sont les autres nouveautés du X1 haut de gamme.

Le point culminant est l’intérieur avec des sièges sport M en option, mais surtout un tableau de bord garni d'Alcantara et d'une doublure de toit de couleur anthracite sans compter la dernière version du système d'info-divertissement iDrive de BMW. Le X1 M35i xDrive est le premier modèle de la marque bavaroise à recevoir la nouvelle technologie iDrive 9, qui comprend un écran d'accueil de conception nouvelle et une structure de menu améliorée inspirée des appareils électroniques grand public.

Comme mentionné ci-dessus, BMW proposera le X1 M35i xDrive 2024 chez ses concessionnaires en octobre 2023. Les prix commencent à 46 472 euros sans compter les frais supplémentaires. Le X1 haut de gamme sera produit à l'usine BMW Group de Ratisbonne.