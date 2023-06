Quand un modèle d'une série fait l'objet d'un rafraîchissement, les constructeurs automobiles mettent généralement à jour l'ensemble de la gamme. C'est précisément le cas des prochaines retouches apportées à la BMW Série 4. Cette série de photos comprend des images du coupé, du cabriolet et de la M4 à toit rigide en cours de développement. BMW cantonne les changements à l'avant et à l'arrière de ces trois véhicules.

Le coupé BMW Série 4 présente une face avant plus agressive grâce à l'option "Pack M". Des entrées d'air verticales sont disposées sur les bords extérieurs de la calandre. Plus près du centre, on trouve des ouvertures avec deux bandes horizontales. Les larges grilles indissociables de l'image de la marque sont toujours présentes, mais des entrées d'air supplémentaires ont été ajoutées le long des arêtes inférieures. Les phares avant présentent une nouvelle signature.

Galerie: Photos espionnes : BMW Série 4 Coupé, Cabrio, et M4

25 Photos

Les modifications apportées à l'arrière sont plus difficiles à voir en raison du camouflage. Le pare-chocs est légèrement redessiné. Le recouvrement des feux arrière laisse supposer un nouveau style pour ces derniers.

Les mises à jour du design sont similaires pour la Série 4 cabriolet. Elle présente un nouveau bouclier inférieur, avec trois stries au niveau des entrées d'air. Les phares semblent avoir subi les mêmes modifications que le coupé. À l'arrière, cette voiture dispose de deux sorties d'échappement rondes, alors que le coupé a des sorties en forme de trapèze.

La M4 reçoit un bouclier avant avec des entrées d'air plus larges de chaque côté de la calandre et des entrées d'air sur ses extrémités. Les feux avant modernisés et les feux arrière sont identiques à ceux des deux autres véhicules. Quatre pots d'échappement apparaissent toujours sous le pare-chocs, mais il est difficile de déceler d'autres modifications.

Aucune des photos ne donne un aperçu de la nouvelle Série 4. Nous ne nous attendons pas à des modifications majeures. Le système d'infodivertissement pourrait bénéficier d'une mise à jour vers le logiciel le plus récent.

Les changements au niveau du moteur restent également un mystère. Alors que BMW s'oriente de plus en plus vers l'électrification, nous ne nous attendons pas à ce que la marque introduise de nouveaux moteurs à combustion pour la nouvelle Série 4.

Les informations disponibles suggèrent que BMW prévoit de mettre en production la nouvelle Série 4 au début de l'année 2024. Le lancement d'un nouveau produit a généralement lieu avant le début de son assemblage, ce qui signifie que la première présentation officielle aurait lieu fin 2023 ou début 2024.