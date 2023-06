Le tuner Manhart a récupéré la BMW M3 Touring pour créer un break encore plus rapide qui délivre 650 ch et 800 Newton mètres de couple. Une belle mise à jour, appelée MH3 650 Touring.

L'augmentation des performances provient en partie de l'unité de contrôle MHtronik de Manhart. Il existe également un système d'échappement révisé, que le syntoniseur achète à Remus et qui utilise les tuyaux de descente sport HJS. Le châssis révisé se compose de pièces réglables en hauteur de H&R. La M3 Touring roule sur des roues Yido Performance qui mesurent 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière avec une finition noire et des reflets bleus sur deux des rayons.

Pour démontrer l'augmentation des performances, Manhart a conçu sa M3 Touring avec une peinture bleu vif et des accents noirs. L'entreprise assemble également le capot d'une M4 CSL et les coques de rétroviseurs proviennent du pack extérieur M Carbon de BMW.

Les pro du Tuning à l’assaut de la M3

Manhart a affiné l'intérieur avec une garniture de toit comprenant un éclairage LED pour qu'il ressemble au ciel la nuit. Le logo du tuner orne le centre du volant.

Mais Manhart n'est pas seul a effectuer une telle conversion, car d'autres tuners utilisent également leurs compétences sur la M3 Touring. Étant donné que le groupe moto-propulseur provient de la berline, ils peuvent utiliser les mêmes pièces pour améliorer la voiture. Par exemple, G-Power propose une révision qui porte la puissance à 720 ch et AC Schnitzer peut augmenter les performances à 610 ch.

Même BMW propose des options de rénovation avec ses pièces M Performance. Le fabricant vend une variété de pièces en fibre de carbone telles que le diffuseur arrière, le bouchon de gaz, le séparateur avant ou le becquet de toit. Il existe également un échappement central en titane qui nécessite l'achat du carénage arrière révisé de la marque.

BMW a commencé les livraisons de la M3 Touring régulière en décembre 2022 mais pour l’instant, la marque limite la disponibilité de la voiture haute performance à l'Europe, l'Asie et l'Australie. Une vente aux États-Unis n'est pas prévue.