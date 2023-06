La BMW M5 de nouvelle génération est toujours en cours de développement, car les dernières photos d'espionnage d'il y a quelques jours montrent toujours une berline fortement camouflée faisant des tours sur le Nürburgring.

Cependant, cela n'a pas empêché le célèbre designer automobile X-Tomi d'imaginer à quoi pourrait ressembler la prochaine version de la berline de performance de BMW en s'inspirant des photos de Motor1. Avec des éléments de style empruntés aux X5 M et X6 M, le rendu de X-Tomi montre une M5 rouge vif équipée des roues M noires emblématiques et dotées d’une partie avant en forme de X qui intègre une calandre noire avec un contour rouge.

Le capot ressemble beaucoup à celui utilisé sur le coupé M4 et le capteur du régulateur de vitesse à guidage radar se trouve dans la partie inférieure du pare-chocs avant, ce qui est un bien meilleur placement par rapport à la série 5 actuelle (voir ci-dessous). Les ailes avant sont également plus larges que sur la série 5 ordinaire, ce qui est à prévoir, étant donné que la M5 aura très certainement des roues plus larges, ainsi que des freins plus robustes et plus puissants.

Quid du moteur ?

S'agissant d'un rendu de fan, certaines inconnues demeurent à commencer par le groupe moto-propulseur qui équipera la BMW M5 de septième génération. Actuellement, la berline de performance bavaroise est propulsée par un V8 bi-turbo de 4,4 litres qui développe 617 chevaux et 750 Newton-mètres de couple en version Compétition.

Les rumeurs racontent que la future M5 utilisera la configuration hybride du SUV XM, donc un V8 bi-turbo et un seul moteur électrique qui développent 644 ch et 800 Nm de couple dans la variante de base ainsi que 738 ch et 1000 Nm de couple dans le XM Red Label (voir ci-dessus).

Cette information n'a pas été confirmée, mais nous sommes à peu près sûrs que BMW essaiera d'améliorer la génération actuelle de M5, ainsi que l'i5 M60 électrique qui contient une configuration à deux moteurs développant 590 ch et 744 Nm de couple.

La nouvelle BMW M5 pourrait sortir en 2024 soit un an après la sortie de la dernière Série 5.

Galerie: Nouvelles photos espion de la BMW M5 2024