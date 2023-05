Quelle est la durée de vie d'une voiture haut de gamme allemande ? La réponse est simple : sept ans en moyenne. Il s'agit d'une longue période au cours de laquelle un restylage et diverses mises à jour mécaniques et technologiques sont généralement effectués. À la fin de cette période, un nouveau modèle fait souvent son apparition.

Comme ce fut le cas en 2023 pour les deux berlines allemandes, la BMW Série 5 et la Mercedes Classe E, qui ont été entièrement renouvelées, changeant au nom de la technologie mais aussi avec d'indéfectibles rappels du passé: à l'extérieur pour l'une et à l'intérieur pour l'autre.

BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : Histoire.

L'histoire des deux voitures commence dans les années 1970, il y a une cinquantaine d'années. C'est à cette époque que les deux constructeurs, BMW étant beaucoup plus petit à l'époque, ont présenté leurs deux nouveaux produits phares (à l'exclusion de la série 7 et de la classe S) : des "berlines" haut de gamme destinées à remplacer certains modèles antérieurs devenus trop vieux pour les nouvelles technologies.

BMW Serie 5 E12 Mercedes-Benz W123

C'est ainsi que la première BMW série 5, sous le nom de code E12, a fait ses débuts en 1972, suivie en 1976 par la Mercedes W123, la première génération de la Classe E, qui ne prendra ce nom qu'en 1993. À partir de là, une dizaine d'années se sont écoulées, au cours desquelles toutes deux ont obtenu de bons résultats en termes de ventes.

Une décennie s'écoule et le monde entre dans les années 1980. C'est ainsi que les deuxièmes générations font leur apparition : la E28 pour BMW et la W124 pour Mercedes, cette dernière étant officiellement la première Classe E de l'histoire.

BMW Serie 5 E28 Mercedes Classe E W124

Dans les années 1990, les nouvelles générations se succèdent, presque à un rythme constant, d'abord avec les séries 5 E34 et E39, puis avec la Classe E W210 qui, grâce à plusieurs mesures de restylage évidentes, est restée pratiquement inchangée tout au long de la décennie et jusqu'au début des années 2000.

Mercedes Classe E W210 BMW Serie 5 E34 BMW Serie 5 E39

Au début des années 2000, en 2002 et 2003, sont apparues la Classe E W211 et la Série 5 E60, deux voitures qui sont restées célèbres auprès des fans du monde entier et qui ont marqué l'histoire de l'automobile mondiale, représentant deux chapitres importants dans l'évolution des deux marques.

En effet, avec l'introduction de nouvelles technologies (comme le SBC pour Mercedes) et un design unique (comme les lignes arrondies de BMW), elles sont encore aujourd'hui des modèles recherchés.

BMW Serie 5 E60 Mercedes Classe E W211

À la fin de la première décennie des années 2000, en 2009 plus précisément, les deux générations les plus appréciées par les conducteurs de toutes les villes européennes et du monde entier au fil des ans ont été mises sur le marché : la série 5 F11 et la classe E W212, deux voitures qui, chacune à leur manière, portent sur leurs épaules des fardeaux et des honneurs différents.

Dans le cas de BMW, en effet, la nouvelle série 5 doit rétablir l'ordre après la période du design controversé de Chris Bangle qui, à l'époque, n'était pas encore compris par tous, tandis que Mercedes, de son côté, doit faire évoluer le design classique arrondi tant apprécié par les clients de la série précédente au nom de la modernité, sans la dénaturer. Et ils ont réussi.

BMW Serie 5 F11 Mercedes Classe E W212

Nous avons parlé de la durée de vie traditionnelle de sept ans d'une voiture haut de gamme allemande, et en effet, c'est exactement à la fin de l'année 2016 que les deux constructeurs lèvent le voile sur les deux nouvelles générations de berlines, toutes deux antérieures aux voitures présentées dans ce comparatif papier, la Série 5 G30 et la Classe E W213.

Une fois de plus, deux berlines qui ont parcouru un long chemin dans le temps, démontrant au monde entier à quel point la technique automobile allemande est arrivée à un très haut niveau.

BMW Serie 5 G30 Mercedes Classe E W213

BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : l'extérieur.

La nouvelle BMW Série 5 G60 et la Mercedes Classe E W214 ont fait leurs débuts il y a quelques jours, la Mercedes dans un premier temps, et la BMW ensuite. Extérieurement, elles sont très différentes.

Si, d'un côté, nous trouvons une Mercedes-Benz (en tant que constructeur) qui a inauguré il y a quelques années son nouveau style, aujourd'hui plus que jamais, a l'intention de le suivre dans tous ses nouveaux produits, conformément à la tradition automobile classique. De l'autre, nous trouvons une BMW qui n'a absolument pas l'intention de produire des voitures au design similaire mais aux dimensions différentes.

BMW Serie 5 2023 Mercedes Classe E 2023

En commençant par la face avant, la BMW Série 5 abandonne complètement le design de la génération précédente, en délaissant ses lignes acérées au profit d'un style beaucoup plus doux, avec des phares effilés et une calandre joliment englobante : pour nous, c'est un clin d'œil à la Série 5 de Chris Bangle que nous avons mentionnée plus haut.

La Mercedes Classe E, en revanche, fait évoluer (sans le dénaturer) le design classique de l'étoile de Stuttgart au nom de la modernité, en poursuivant sur la voie des formes arrondies, mais avec une nouvelle calandre beaucoup plus large et un profil plus sombre : une inspiration des derniers modèles de série.

BMW Serie 5 2023 Mercedes Classe E 2023

Il en va de même pour l'arrière. Ici, les designers de Mercedes pour la nouvelle Classe E ont choisi de révolutionner complètement le design des LED internes des phares, passant de la ligne droite précédente à un design triangulaire beaucoup plus complexe, rappelant à 100 % le logo du constructeur : du jamais vu.

Les concepteurs de la Serie 5, en revanche, ont fait évoluer la désormais traditionnelle double moustache lumineuse à LED présente depuis la série F11, en agrandissant les deux bandes et en les dotant d'une moulure chromée au centre, utile pour répondre aux goûts des clients orientaux également, mais sans exagération.

Et à propos d'Orient, c'est dans le profil des deux voitures qu'il apparaît clairement qu'elles ont été conçues pour plaire avant tout à cette partie du monde. En effet, elles sont toutes deux conçues avec beaucoup d'espace pour la tête des passagers arrière, et donc avec un habitacle beaucoup plus développé vers le haut que par le passé.

BMW Serie 5 2023 Mercedes Classe E 2023

BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : l'intérieur

Si nous avons dit que l'extérieur de la Série 5 s'inspirait, au moins en partie, d'une voiture du passé, laissant à la Classe E le soin de faire évoluer la direction stylistique actuelle du constructeur au nom de la modernité, les rôles sont complètement inversés à l'intérieur.

En effet, pour créer l'intérieur de la Serie 5, les designers de BMW se sont inspirés des derniers produits de la marque, notamment la Série 7 et le X1, en les adaptant à un intérieur plus petit et plus grand.

Il en ressort un tableau de bord élégant et épuré, avec l'omniprésent double écran suspendu du système d'infodivertissement et la nouvelle lumière ambiante active, qui varie en fonction des conditions de luminosité extérieures.

Le traditionnel rotor du système iDrive a également été conservé, positionné au centre du tunnel central et permettant de contrôler toutes les fonctions du système de bord, en remplacement de l'écran tactile.

BMW Serie 5 2023

À Stuttgart, en revanche, les designers se sont inspirés du cockpit de la Classe E W214 pour celui de la Classe S de dernière génération, mais avec une différence importante : la partie supérieure du tableau de bord.

En effet, nous avons dit que la nouvelle E avait quelques réminiscences du passé dans son intérieur et, de fait, la subtile ligne lumineuse du système d' éclairage d'ambiance qui court sur toute la planche de bord semble s'inspirer de la grande moulure en bois de la W210, qui traversait la planche de bord de part en part.

Il s'agit d'une référence stylistique inévitable qui montre, comme BMW l'a fait pour l'extérieur, que la marque n'a pas oublié son histoire traditionnelle, mais qu'elle l'a fait évoluer au nom de la technologie et de la modernité.

Mercedes Classe E 2023

Enfin, en ce qui concerne les systèmes d'infodivertissement, les deux voitures ont été équipées des derniers systèmes embarqués des deux constructeurs. Dans le cas de la Serie 5, il s'agit de l'iDrive 8.5, avec deux écrans de grande taille, une connexion internet et un assistant vocal de dernière génération.

Dans le cas de la Classe E, en revanche, il s'agit de la dernière évolution du système Hyperscreen (en option) : il s'appelle MBUX Superscreen, dispose de trois écrans, de l'assistant vocal que nous connaissons depuis quelques années et qui peut être associé à un système audio à 21 haut-parleurs.

BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : les moteurs

Pour continuer avec la mécanique, en ce qui concerne les moteurs, la Mercedes Classe E 2023 a été exclusivement équipée de groupes motopropulseurs électrifiés, soit mild hybrid, soit plug-in hybrid.

Le premier groupe comprend les versions E 200 essence (204 ch), E 220d et E 220d 4Matic diesel (197 ch).

Le même bloc essence équipe les différentes versions hybrides rechargeables de la Mercedes Classe E, qui disposent toutes d'une autonomie électrique de 100 km ou plus (WLTP) grâce à une nouvelle batterie de 25,4 kWh développée en interne par Mercedes.

BMW Serie 5 2023 plug-in hrybrid Mercedes Classe E 2023 plug-in hybrid

La gamme actuelle de la BMW Série 5 2023 est très similaire. Elle commence par les différentes versions hybrides douces : il y a la 520i essence avec le 2,0 litres turbo de 208 ch et 330 Nm, et la 520d diesel (également xDrive) avec 197 ch et 400 Nm de couple.

À partir du printemps 2024, les versions hybrides rechargeables 530e et 550e xDrive entreront également dans la gamme : la première est équipée du même moteur turbo essence de 2,0 litres combiné à un moteur électrique pour un total de 300 ch et 450 Nm et une autonomie électrique estimée à 87-102 km. La seconde est équipée du six cylindres en ligne de 3,0 litres B58 combiné à une unité électrique sur l'essieu avant pour un total de 489 ch et 700 Nm. Dans ce cas, l'autonomie électrique est comprise entre 79 et 90 km.

BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : les électriques

Pour conclure, il convient d'évoquer brièvement la partie électrique. Tout comme l'extérieur et l'intérieur, les différentes versions zéro émission des deux voitures sont le produit de deux philosophies de conception et de marketing totalement opposées.

Si la BMW Série 5, comme nous l'avons répété dans notre article, est née 100 % électrique, la Mercedes Classe E est née thermique et a laissé le soin à sa sœur EQE (une voiture totalement différente) d'électrifier la gamme.

En fait, il existe déjà deux versions zéro émission de la Série 5 dans la agmme au moment de son lancement, l'eDrive40 à traction arrière et 340 ch et la très puissante M60 à traction intégrale et ses 601 ch, toutes deux dotées d'une batterie de 81,2 kWh.

BMW i5 M60 xDrive (2023) BMW i5 eDrive 40 (2023)

Pour acheter une Classe E électrique, en revanche, il faut passer à la EQE, une voiture complètement différente, destinée à un autre marché et dont la forme est beaucoup plus soignée. La gamme de cette dernière se compose de plusieurs versions.

Mercedes EQE AMG Mercedes-Benz EQE 350+

En bref, les deux berlines allemandes ont été renouvelées sous le signe du passé et de l'avenir. Filles de deux philosophies de conception, de construction et de vente totalement différentes, laquelle préférez-vous ?