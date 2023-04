La huitième génération de la BMW Série 5 (G60) sera présentée dans les mois à venir, avec une toute première i5. La réponse bavaroise à la Mercedes EQE a été officiellement confirmée pour donner naissance à une version M Performance et il est largement admis qu'elle recevra le suffixe i5 M60.

Le constructeur munichois a déjà annoncé qu'une i5 Touring serait commercialisée en 2024 et, en attendant, nos espions ont repéré la familiale électrique en train d'être testée dans le nord de l'Europe.

À en juger par le grand frein avant et les étriers rouges sur les deux essieux, nous pourrions avoir affaire à la i5 M60. Au moins, elle est équipée du pack M Sport, car nous pouvons voir le badge M caché derrière le camouflage des ailes avant. La "lettre la plus puissante du monde" orne également les jantes bicolores chaussées de pneus d'hiver.

En y regardant de plus près, on remarque que l'un des prototypes est équipé des rétroviseurs latéraux à l'allure sportive qui étaient réservés aux modèles M à part entière avant d'être intégrés aux voitures M Performance ces dernières années.

Photos espion BMW i5 Touring 2024

22 Photos

Si vous vous demandez pourquoi les porte-à-faux sont si longs pour un VE, c'est parce que l'i5 partage la même plateforme CLAR que la Série 5 à moteur thermique. Même si le prototype est fortement camouflé, il est facile de voir que BMW a joué la carte de la sécurité avec le design de sa prochaine Série 5 Touring. Sous le nom de code G61, ce break cossu rappelle un peu la E60 à l'avant, où les phares sont d'un seul tenant et encadrent une grille de calandre normale.

Sur certaines images, nous pouvons jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle et voir la partie supérieure du tableau de bord remanié. La Série 5 2024 sera la première BMW à utiliser le système d'infodivertissement iDrive 8.5, avec des écrans côte à côte comme sur presque tous les modèles existants, mais avec le logiciel le plus récent.

Il faut s'attendre à ce que la console centrale comporte peu de boutons conventionnels, car l'accès à la plupart des fonctions, y compris celles du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, sera transféré sur l'écran tactile. La Série 2 Coupé et les modèles plus grands sont équipés d'un écran central de 14,9 pouces et d'un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces.

La nouvelle série 5 Touring bénéficiera non seulement du traitement électrique i5, mais marquera également le retour de la M5 Touring. Sous le nom de code G99 (la berline M5 est G90), le break de chasse est attendu aux alentours de 2025 et pourrait être commercialisé aux États-Unis, où la M3 Touring, plus petite, n'est pas disponible.