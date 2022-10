Voilà des semaines que des rumeurs planent autour d'une potentielle BMW M5 Touring. Les choses semblent se préciser un peu plus, car le patron de BMW M a déclaré aux journalistes de Carbuzz que l'on pourrait rapidement voir une BMW M5 Touring rouler sur le Nurburgring. C'est une manière élégante de dire que le break de sport est en préparation du côté de chez BMW M, il qu'il pourrait arriver lors du lancement de la prochaine génération.

Après tout, la branche sportive n'a jamais commercialisé de BMW M3 Touring par le passé. L'an dernier, elle a changé d'avis et l'a lancée sur le marché. Le break a très bien été reçu par le public et les clients de la marque.

On se souvient que la BMW M5 Touring a existé par le passé (E34 et E61), mais qu'elle n'avait pas été reconduite pour tenter de faire de l'ombre à la terrible Audi RS 6 Avant. Elle (E61) était animée par un moteur V10, qui comme vous vous en doutez bien, ne sera pas présent sous le capot de la nouvelle génération. À sa place, nous retrouverons probablement un moteur hybride rechargeable qui respectera parfaitement la norme Euro 7.

Il est composé d'un V8 4,4 litres bi-turbo associé à un moteur électrique. Cette motorisation est déjà au cœur de la BMW XM, on dit qu'elle pourrait développer une puissance de 750 ch et 1000 Nm de couple.

La BMW M5 berline a déjà été aperçue par nos photographes. À en croire Frank Van Meel, le break ne devrait plus trop tarder à entrer en scène. Il succèdera à la génération E34 commercialisée entre 2007 et 2010, et produite à seulement 1025 exemplaires. Nous attendons avec impatience l'arrivée du break familial le plus énervé de Munich, les Mercedes-AMG E 63 et Audi RS 6 n'ont qu'à bien se tenir.