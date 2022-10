BMW M est en très grande forme et n'est pas près de s'arrêter. Après les BMW XM et M2, le constructeur de Munich prépare le terrain pour l'arrivée d'un nouveau modèle, la BMW M5, qui a une fois de plus été aperçue par les photographes espion.

Certes, le prototype est encore camouflé, mais il permet au moins d'avoir un aperçu de la berline de sport, qui comme vous le savez, optera pour un moteur hybride. À première vue, cette génération de la BMW M5 n'a pas la calandre XXL des M3 et M4. De plus, elle opte pour des phares différents qui semblent plus effilés. Le camouflage nous empêche de voir tous les détails, même si on imagine la présence d'une entrée d'air trapézoïdale au centre du bouclier (voir photos ci-dessous).

Galerie: Photos espion BMW M5 - Octobre 2022

18 Photos

Les proportions de la sportive semblent assez musclées, cette génération est dans la lignée de ses prédécesseurs. On aperçoit à l'arrière quatre sorties d'échappement qui ne manqueront pas de faire du boucan pour le plaisir des oreilles.

Comme indiqué un peu plus haut, cette BMW M5 recevra un groupe motopropulseur hybride composé d'un moteur V8 bi-turbo de 4,4 litres et d'une unité électrique BMW eDrive de cinquième génération. Nous ne connaissons pas encore sa puissance finale, mais gardez en tête que cette motorisation est déjà présente au cœur du BMW XM et qu'elle développe 653 ch. Cette BMW développera plus ou moins la même puissance. Selon les rumeurs, le fabricant pourrait même relancer la M5 Touring, parfaite concurrente de l'Audi RS 6 Avant.

La nouvelle génération de la BMW Série 5 devrait pointer le bout de son nez l'an prochain. Quant aux déclinaisons sportives, il faudra probablement attendre jusqu'en 2024, nous aurons donc l'occasion d'en reparler et de voir des prototypes plus dévêtus.